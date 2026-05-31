اجرای ۷۰ طرح خدمات شهری و زیرساختی در اراک

به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله دولت‌آبادی ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید خبرنگاران از پروژه‌های عمرانی شهرداری اراک اظهار کرد: طرحهای مهمی از جمله تقاطع جاده فراهان، پارکینگ طبقاتی محسنی، ایستگاه آتش‌نشانی طالقانی و مجموعه گردشگری دره گردو در مراحل مختلف اجرا قرار دارند.

وی افزود: پارکینگ طبقاتی محسنی با ظرفیت ۱۷۵ خودرو در پنج طبقه شامل سه طبقه منفی، یک پیلوت و یک طبقه روی پیلوت در حال احداث و پیشرفت فیزیکی آن به حدود ۱۲ درصد رسیده است.

دولت‌آبادی با اشاره به پروژه دره گردو بیان کرد: این مجموعه با مساحت ۱۲۰ هکتار و رینگ محیطی پنج و نیم کیلومتری از مهم‌ترین طرح‌های گردشگری شهر محسوب می‌شود،همچنین پارک آبی این مجموعه با زیربنای حدود ۲۰ هزار مترمربع، اعتبار اولیه ۹۲۰ میلیارد تومان و پیشرفت فیزیکی بیش از ۱۳ درصد در دست اجراست.

وی ادامه داد: تقاطع میدان فراهان به بلوار آنجفی با عرض ۲۲ متر و پیشرفت فیزیکی ۹۸ درصدی، به‌عنوان آخرین حلقه اتصال این محور در آستانه بهره‌برداری قرار دارد.

معاون امور زیربنایی شهرداری اراک از اجرای ایستگاه آتش‌نشانی طالقانی با زیربنای ۴۵۰۰ مترمربع در پنج طبقه خبر داد و گفت: این پروژه از بزرگ‌ترین طرح‌های آتش‌نشانی غرب کشور است و پیش‌بینی می‌شود در نیمه دوم سال ۱۴۰۶ به بهره‌برداری برسد.

وی با اشاره به افزایش اعتبارات شهرداری تصریح کرد: بودجه عمرانی شهرداری اراک از بیش از ۲ و نیم هزار میلیارد تومان در سال گذشته به بیش از هفت هزار میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافته همچنین بودجه مصوب شهرداری در سال ۱۴۰۵ با احتساب ۱۱ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده، به ۲۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

دولت آبادی افزود: رویکرد مدیریت شهری اراک عبور از نگاه حداقلی و حرکت به سمت شهری در تراز ملی است و توسعه زیرساخت‌های گردشگری، رفاهی، حمل‌ونقلی و خدماتی با همین هدف دنبال می‌شود.