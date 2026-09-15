سید محمود سرباز، معاون هنری و سینمایی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت برگزاری کنسرت‌ها در استان گفت: پس از اتفاقاتی که رخ داد و جنگ تحمیلی، برگزاری کنسرت‌ها در البرز همانند دیگر نقاط کشور متوقف شد.

وی افزود: در شرایط جنگی و ناامنی ایجادشده، تمامی کنسرت‌ها لغو شد، اما پس از بازگشت شرایط به وضعیت عادی و همچنین سپری شدن ایام عزاداری، برنامه‌ریزی برای ازسرگیری کنسرت‌ها انجام شد.

معاون هنری و سینمایی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز ادامه داد: حدود یک ماه است که برگزاری کنسرت‌ها در استان دوباره آغاز شده و تلاش می‌کنیم این برنامه‌ها با رعایت شرایط و ضوابط مربوط برگزار شود.

سرباز اظهار کرد: یکی از وظایف مجموعه فرهنگ و ارشاد اسلامی ایجاد نشاط اجتماعی و فراهم کردن زمینه‌های فرهنگی و هنری برای مردم است و تلاش می‌کنیم در چارچوب برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، فضای شادی و نشاط را به جامعه بازگردانیم.

تمرکز بر کنسرت‌های سنتی و آیینی در کرج

وی درباره محل برگزاری کنسرت‌ها در استان البرز گفت: در حال حاضر از ظرفیت مجموعه‌هایی مانند اکومال و مجموعه ولایت فردیس استفاده می‌کنیم، چراکه این سالن‌ها از استانداردهای مناسبی برخوردار هستند و مردم نیز با این مجموعه‌ها آشنایی پیدا کرده‌اند.

معاون هنری و سینمایی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز افزود: البته ظرفیت برگزاری برنامه‌های موسیقایی در سایر سالن‌های استان نیز وجود دارد و اگر مجموعه‌های دیگر برای برگزاری کنسرت درخواست داشته باشند، از آن استقبال خواهیم کرد.

سرباز با اشاره به سیاست این اداره‌کل برای توسعه برنامه‌های موسیقایی در مرکز استان گفت: تلاش ما این است که کنسرت‌های سنتی و آیینی را بیشتر به سمت شهر کرج ببریم و زمینه استقبال مردم از این گونه برنامه‌ها را فراهم کنیم.

ظرفیت‌های موسیقایی استان فعال می‌شود

وی خاطرنشان کرد: فعالیت‌های کنسرتی استان تنها به یک مجموعه محدود نیست و در مجموعه ۹ دی ساوجبلاغ نیز برنامه‌هایی در حال برگزاری است.

سرباز گفت: سیاست ما این است که از ظرفیت‌های مختلف موجود در استان استفاده کنیم تا برنامه‌های موسیقایی در نقاط مختلف البرز برگزار شود و مردم بیشتری امکان بهره‌مندی از برنامه‌های فرهنگی و هنری را داشته باشند.