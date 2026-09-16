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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۱۸

لایروبی رودخانه «کشکان»؛ بانک جامع سیلاب‌های پلدختر تهیه می‌شود

لایروبی رودخانه «کشکان»؛ بانک جامع سیلاب‌های پلدختر تهیه می‌شود

پلدختر - رئیس اداره منابع آب پلدختر از لایروبی رودخانه «کشکان» در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر مهری در جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان پلدختر با اشاره به ماهیت پدیده «ال‌نینو»، اظهار داشت: «ال‌نینو» بر اثر افزایش غیرعادی دمای آب‌های بخش مرکزی و شرقی اقیانوس آرام استوایی شکل می‌گیرد و با تغییر در گردش عمومی جو، الگوهای دما و بارش را در نقاط مختلف جهان دستخوش تغییر می‌کند.

چه عواملی در وقوع پدیده «ال‌نینو» مؤثر است؟

وی افزود: افزایش دمای متوسط کره زمین، تغییر الگوی بارش، تشدید احتمال خشکسالی در برخی مناطق، وقوع بارش‌های شدید و سیلاب، تغییر رفتار طوفان‌ها، تأثیر بر منابع آب و کشاورزی و نیز تغییر در زیست‌بوم‌های دریایی از مهم‌ترین پیامدهای این پدیده اقلیمی است.

رئیس اداره منابع آب پلدختر با تأکید بر اینکه اثر «ال‌نینو» در ایران مستقیم و قطعی نیست، تصریح کرد: این پدیده تنها احتمال وقوع برخی شرایط جوی را تغییر می‌دهد و به معنای افزایش حتمی بارندگی یا وقوع خشکسالی نیست. به همین دلیل، رصد مستمر شرایط اقلیمی و آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای مدیریت بحران اهمیت ویژه‌ای دارد.

مهری، تصریح کرد: موقعیت جغرافیایی ایران، قرارگیری در کمربند خشک و نیمه‌خشک، تأثیر سامانه‌های مدیترانه‌ای، دریای خزر، خلیج‌فارس، دریای عمان و همچنین نقش رشته‌کوه‌های البرز و زاگرس باعث شده است که الگوی بارش کشور تحت‌تأثیر عوامل متعددی قرار گیرد و «ال‌نینو» تنها یکی از این عوامل باشد.

وی ادامه داد: هرچند در برخی سال‌ها «ال‌نینو» احتمال افزایش بارش‌های پاییز و زمستان را تقویت می‌کند، اما این موضوع برای همه مناطق کشور یکسان نیست. علاوه بر «ال‌نینو»، عواملی مانند نوسان اطلس شمالی، دوقطبی اقیانوس هند، سامانه‌های بارشی مدیترانه‌ای و سودانی و همچنین شرایط توپوگرافی ایران در میزان بارش نقش تعیین‌کننده دارند.

وقوع یک «ال‌نینوی» قوی به معنای قطعی بودن سالی پربارش نیست

رئیس اداره منابع آب پلدختر، تأکید کرد: وقوع یک «ال‌نینوی» قوی به معنای قطعی بودن سالی پربارش برای ایران نیست و تحلیل وضعیت بارندگی کشور نیازمند بررسی هم‌زمان مجموعه‌ای از شاخص‌های اقلیمی است.

مهری با اشاره به‌احتمال افزایش بارندگی‌های شدید و وقوع سیلاب، گفت: ضروری است تمامی دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران با بسیج امکانات، استقرار ماشین‌آلات و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، آمادگی عملیاتی خود را برای مقابله با حوادث احتمالی ارتقا دهند.

وی افزود: شرکت آب منطقه‌ای لرستان نیز نسبت به تهیه بانک جامع اطلاعات سیلاب‌های شهرستان، شامل دبی لحظه‌ای، حجم سیلاب و مستندسازی رخدادها اقدام خواهد کرد.

رئیس اداره منابع آب پلدختر با اشاره به وظایف قانونی شرکت آب منطقه‌ای، اظهار داشت: این شرکت مطابق قانون توزیع عادلانه آب از هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز در بستر و حریم رودخانه‌ها جلوگیری کرده و در موارد لازم، با اخذ احکام قضایی نسبت به قلع‌وقمع مستحدثات غیرمجاز اقدام می‌کند.

لایروبی رودخانه «کشکان» در محدوده شهری

مهری، یادآور شد: در محدوده قانونی شهر پلدختر نیز مسئولیت جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز بر عهده شهرداری است.

وی از اجرای عملیات لایروبی مسیل‌های طبیعی در روستاهای «پاعلم، دره‌خزینه، چم‌گرداب، سراب‌جهانگیر، بابازید و مورانی» خبر داد و گفت: این عملیات با همکاری اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و تحت نظارت کارشناسان مهندسی رودخانه انجام شده تا مسیر عبور آب بازگشایی و خطر آب‌گرفتگی کاهش یابد.

رئیس اداره منابع آب پلدختر، افزود: در بازدیدهای کارشناسی، پل‌های روستاهای «مورانی، بابابهرام و آبشار آب‌تاف» به دلیل مشکلاتی همچون آب‌شستگی پایه‌ها و تنگ‌شدگی دهانه شناسایی شده‌اند و اداره راهداری متعهد شده است این سازه‌ها را در قالب اعتبارات سال ۱۴۰۵ بازطراحی و بازسازی کند.

مهری با اشاره به اجرای عملیات لایروبی رودخانه «کشکان» در محدوده شهری اظهار کرد: این پروژه با همکاری شهرداری و تحت نظارت فنی شرکت آب منطقه‌ای در محدوده یک‌کیلومتری بالادست و پایین‌دست پل‌های شهدای هفت‌تیر و شهدای دولت در حال اجراست و پیش از آغاز فصل بارندگی به پایان خواهد رسید.

لرستان در زمره استان‌های سیل‌خیز کشور

وی با اشاره به سابقه سیلاب‌های مخرب در لرستان، به‌ویژه سیل فروردین ۱۳۹۸، افزود: موقعیت جغرافیایی استان، شیب زیاد حوضه‌های آبریز و شرایط زمین‌شناسی، لرستان را در زمره سیل‌خیزترین استان‌های کشور قرار داده است.

رئیس اداره منابع آب پلدختر، تصریح کرد: در حال حاضر ظرفیت عبور ایمن سیلاب در محدوده شهری پلدختر حدود چهارهزار مترمکعب در ثانیه برآورد شده و با اجرای مستمر عملیات لایروبی و وجود دیواره‌های حفاظتی، تهدیدی متوجه مناطق مسکونی شهر نیست.

مهری از برنامه‌ریزی برای اجرای دایک حفاظتی روستای «چم‌گز» خبر داد و گفت: این پروژه به طول ۳۱۰ متر برای حفاظت از روستا در برابر سیلاب طراحی شده و اجرای آن به حدود ۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. اسناد مناقصه پروژه در حال تهیه است و پس از تأمین اعتبار، عملیات اجرایی آغاز خواهد شد.

وی اظهار کرد: نقشه بستر و حریم مسیل طبیعی «دردیا» تهیه و مشخصات فنی احداث پل در اختیار اداره راهداری قرار گرفته است. همچنین حکم قضایی تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز این مسیل اخذ شده و شرکت آب منطقه‌ای آمادگی کامل دارد تا در هماهنگی با اداره راهداری، نسبت به رفع تصرفات و اجرای طرح احداث پل اقدام کند.

کد مطلب 6948738

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