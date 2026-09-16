به گزارش خبرنگار مهر، اکبر مهری در جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان پلدختر با اشاره به ماهیت پدیده «النینو»، اظهار داشت: «النینو» بر اثر افزایش غیرعادی دمای آبهای بخش مرکزی و شرقی اقیانوس آرام استوایی شکل میگیرد و با تغییر در گردش عمومی جو، الگوهای دما و بارش را در نقاط مختلف جهان دستخوش تغییر میکند.
چه عواملی در وقوع پدیده «النینو» مؤثر است؟
وی افزود: افزایش دمای متوسط کره زمین، تغییر الگوی بارش، تشدید احتمال خشکسالی در برخی مناطق، وقوع بارشهای شدید و سیلاب، تغییر رفتار طوفانها، تأثیر بر منابع آب و کشاورزی و نیز تغییر در زیستبومهای دریایی از مهمترین پیامدهای این پدیده اقلیمی است.
رئیس اداره منابع آب پلدختر با تأکید بر اینکه اثر «النینو» در ایران مستقیم و قطعی نیست، تصریح کرد: این پدیده تنها احتمال وقوع برخی شرایط جوی را تغییر میدهد و به معنای افزایش حتمی بارندگی یا وقوع خشکسالی نیست. به همین دلیل، رصد مستمر شرایط اقلیمی و آمادگی دستگاههای اجرایی برای مدیریت بحران اهمیت ویژهای دارد.
مهری، تصریح کرد: موقعیت جغرافیایی ایران، قرارگیری در کمربند خشک و نیمهخشک، تأثیر سامانههای مدیترانهای، دریای خزر، خلیجفارس، دریای عمان و همچنین نقش رشتهکوههای البرز و زاگرس باعث شده است که الگوی بارش کشور تحتتأثیر عوامل متعددی قرار گیرد و «النینو» تنها یکی از این عوامل باشد.
وی ادامه داد: هرچند در برخی سالها «النینو» احتمال افزایش بارشهای پاییز و زمستان را تقویت میکند، اما این موضوع برای همه مناطق کشور یکسان نیست. علاوه بر «النینو»، عواملی مانند نوسان اطلس شمالی، دوقطبی اقیانوس هند، سامانههای بارشی مدیترانهای و سودانی و همچنین شرایط توپوگرافی ایران در میزان بارش نقش تعیینکننده دارند.
وقوع یک «النینوی» قوی به معنای قطعی بودن سالی پربارش نیست
رئیس اداره منابع آب پلدختر، تأکید کرد: وقوع یک «النینوی» قوی به معنای قطعی بودن سالی پربارش برای ایران نیست و تحلیل وضعیت بارندگی کشور نیازمند بررسی همزمان مجموعهای از شاخصهای اقلیمی است.
مهری با اشاره بهاحتمال افزایش بارندگیهای شدید و وقوع سیلاب، گفت: ضروری است تمامی دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران با بسیج امکانات، استقرار ماشینآلات و افزایش هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، آمادگی عملیاتی خود را برای مقابله با حوادث احتمالی ارتقا دهند.
وی افزود: شرکت آب منطقهای لرستان نیز نسبت به تهیه بانک جامع اطلاعات سیلابهای شهرستان، شامل دبی لحظهای، حجم سیلاب و مستندسازی رخدادها اقدام خواهد کرد.
رئیس اداره منابع آب پلدختر با اشاره به وظایف قانونی شرکت آب منطقهای، اظهار داشت: این شرکت مطابق قانون توزیع عادلانه آب از هرگونه ساختوساز غیرمجاز در بستر و حریم رودخانهها جلوگیری کرده و در موارد لازم، با اخذ احکام قضایی نسبت به قلعوقمع مستحدثات غیرمجاز اقدام میکند.
لایروبی رودخانه «کشکان» در محدوده شهری
مهری، یادآور شد: در محدوده قانونی شهر پلدختر نیز مسئولیت جلوگیری از ساختوسازهای غیرمجاز بر عهده شهرداری است.
وی از اجرای عملیات لایروبی مسیلهای طبیعی در روستاهای «پاعلم، درهخزینه، چمگرداب، سرابجهانگیر، بابازید و مورانی» خبر داد و گفت: این عملیات با همکاری اداره راهداری و حملونقل جادهای و تحت نظارت کارشناسان مهندسی رودخانه انجام شده تا مسیر عبور آب بازگشایی و خطر آبگرفتگی کاهش یابد.
رئیس اداره منابع آب پلدختر، افزود: در بازدیدهای کارشناسی، پلهای روستاهای «مورانی، بابابهرام و آبشار آبتاف» به دلیل مشکلاتی همچون آبشستگی پایهها و تنگشدگی دهانه شناسایی شدهاند و اداره راهداری متعهد شده است این سازهها را در قالب اعتبارات سال ۱۴۰۵ بازطراحی و بازسازی کند.
مهری با اشاره به اجرای عملیات لایروبی رودخانه «کشکان» در محدوده شهری اظهار کرد: این پروژه با همکاری شهرداری و تحت نظارت فنی شرکت آب منطقهای در محدوده یککیلومتری بالادست و پاییندست پلهای شهدای هفتتیر و شهدای دولت در حال اجراست و پیش از آغاز فصل بارندگی به پایان خواهد رسید.
لرستان در زمره استانهای سیلخیز کشور
وی با اشاره به سابقه سیلابهای مخرب در لرستان، بهویژه سیل فروردین ۱۳۹۸، افزود: موقعیت جغرافیایی استان، شیب زیاد حوضههای آبریز و شرایط زمینشناسی، لرستان را در زمره سیلخیزترین استانهای کشور قرار داده است.
رئیس اداره منابع آب پلدختر، تصریح کرد: در حال حاضر ظرفیت عبور ایمن سیلاب در محدوده شهری پلدختر حدود چهارهزار مترمکعب در ثانیه برآورد شده و با اجرای مستمر عملیات لایروبی و وجود دیوارههای حفاظتی، تهدیدی متوجه مناطق مسکونی شهر نیست.
مهری از برنامهریزی برای اجرای دایک حفاظتی روستای «چمگز» خبر داد و گفت: این پروژه به طول ۳۱۰ متر برای حفاظت از روستا در برابر سیلاب طراحی شده و اجرای آن به حدود ۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. اسناد مناقصه پروژه در حال تهیه است و پس از تأمین اعتبار، عملیات اجرایی آغاز خواهد شد.
وی اظهار کرد: نقشه بستر و حریم مسیل طبیعی «دردیا» تهیه و مشخصات فنی احداث پل در اختیار اداره راهداری قرار گرفته است. همچنین حکم قضایی تخریب ساختوسازهای غیرمجاز این مسیل اخذ شده و شرکت آب منطقهای آمادگی کامل دارد تا در هماهنگی با اداره راهداری، نسبت به رفع تصرفات و اجرای طرح احداث پل اقدام کند.
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