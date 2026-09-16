استارشیپ با ۲۶ ماهواره برای نخستین بار به مدار زمین می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، پرتاب از مقر استاربیس در جنوب تگزاس و طی یک بازه ۷۵ دقیقه ای که از ۱۲:۱۵ دقیقه به وقت گرینویچ آغاز می شود، انجام خواهد شد. این چهاردهمین پرواز استارشیپ به حساب خواهد آمد. موشک مذکور در آوریل ۲۰۲۳ میلادی رونمایی شد و در ۲۰۲۶ میلادی نیز دو بار پرواز کرده است. البته ۱۳ پرتاب دیگر این موشک ۱۲۴ متری همگی به زیر مدار زمین بوده اند و به همین دلیل پرواز چهاردهم یک نقطه عطف محسوب می شود.

اسپیس ایکس درباره این ماموریت نوشته است: مرحله بعدی توسعه استارشیپ پس از سفر به مدار برای تبدیل شدن به یک ابزار پرتاب کامل که به سرعت قابل استفاده است، آغاز می شود. همچنین این نخستین باری خواهد بود که تصمیم داریم استارلینک های V۳ را به خوشه ماهواره ای اضافه کنیم. به این ترتیب انتقال محموله به طور چشمگیری سرعت ارتباطات و اعتبار آن در سراسر جهان را گسترش می دهد.

شبکه ماهواره های اینترنتی استارلینک در مدار پایین زمین هم اکنون شامل بیش از ۱۱ هزار ماهواره فعال است که هیچ کدام از آنها بزرگتر و قدرتمندتر از نسخه V۳ نیستند. این ماهواره ها برای پرتاب همراه استارشیپ طراحی شده اند.

در این ماموریت ۲۶ دستگاه از ماهواره های گفته شده به فضا ارسال می شود. ایلان ماسک مدیر ارشد اجرایی اسپیس ایکس نیز اعلام کرده ابرخوشه استارلینک به تدریج شامل ۱۰۰ هزار ماهواره V۳ خواهد شد.