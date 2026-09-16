مفاخری: ۷۰۰ کیلوگرم زغال بلوط قاچاق در کامیاران کشف و توقیف شد

صابر مفاخری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای تشدید مقابله با قاچاق فرآوردههای جنگلی و حفاظت از منابع طبیعی، مأموران یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کامیاران با استقرار در گلوگاه شهید میرجلیلی، خودروهای عبوری را مورد بازرسی و کنترل قرار دادند.
وی افزود: این عملیات با همراهی نیروهای انتظامی مستقر در گلوگاه شهید میرجلیلی انجام شد و مأموران حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه وانت آریسان که محموله خود را با چادر پوشانده بود، مشکوک شدند.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کامیاران ادامه داد: پس از توقف و بازرسی خودرو، مشخص شد این وانت حامل حدود ۷۰۰ کیلوگرم زغال بلوط است که به صورت غیرمجاز حمل میشد.
مفاخری با بیان اینکه حمل اینگونه محمولهها مطابق قانون ممنوع است، گفت: محموله کشفشده با دستور قاضی تعزیرات حکومتی شهرستان برای طی مراحل قانونی و قضایی به پارکینگ اداره منابع طبیعی منتقل شد.
وی تأکید کرد: اجرای گشتهای ایست و بازرسی و تشدید نظارت بر محورهای مواصلاتی شهرستان با هدف جلوگیری از قاچاق چوب و زغال و صیانت از جنگلهای منطقه ادامه خواهد داشت.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کامیاران خاطرنشان کرد: مقابله با قاچاق فرآوردههای جنگلی نیازمند استمرار نظارت و همکاری دستگاههای مسئول است و نیروهای یگان حفاظت با هرگونه حمل غیرمجاز محصولات جنگلی برخورد قانونی خواهند کرد.
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