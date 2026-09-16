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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۱۷

کنایه بذرپاش به زیان اقتصادی مضاعف آمریکا در جنگ با ایران

کنایه بذرپاش به زیان اقتصادی مضاعف آمریکا در جنگ با ایران

وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم نوشت: ترامپ برای افزایش هزینه ایران وارد جنگ شد؛ اما با گزارش دفتر بودجه کنگره تا اینجا ۳۸میلیارد دلار خرج کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم در فضای مجازی نوشت: ترامپ برای افزایش هزینه ایران وارد جنگ شد؛ اما با گزارش دفتر بودجه کنگره تا اینجا ۳۸میلیارد دلار خرج کرده، ماهی ۳میلیارد دلار هم به آن اضافه می‌شود! عجیب‌ترین معامله وال‌استریت: برای زیان‌زدن به طرف مقابل، خودت بدهکار شوی و بعد روی هزینه جنگت هم بهره مرکب بدهی!

کد مطلب 6948765
محسن صمیمی

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