کنایه بذرپاش به زیان اقتصادی مضاعف آمریکا در جنگ با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم در فضای مجازی نوشت: ترامپ برای افزایش هزینه ایران وارد جنگ شد؛ اما با گزارش دفتر بودجه کنگره تا اینجا ۳۸میلیارد دلار خرج کرده، ماهی ۳میلیارد دلار هم به آن اضافه میشود! عجیبترین معامله والاستریت: برای زیانزدن به طرف مقابل، خودت بدهکار شوی و بعد روی هزینه جنگت هم بهره مرکب بدهی!
وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم نوشت: ترامپ برای افزایش هزینه ایران وارد جنگ شد؛ اما با گزارش دفتر بودجه کنگره تا اینجا ۳۸میلیارد دلار خرج کرده است.
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