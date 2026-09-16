توزیع کارت آزمون بسندگی زبان عربی از ۲۹ شهریور

به گزارش خبرنگار مهر، اولین دوره آزمون بسندگی زبان عربی «تَلمَع» در دو نوبت صبح و بعدازظهر روز جمعه ۳ مهرماه سال ۱۴۰۵، برابر با ۲۵ سپتامبر سال ۲۰۲۶ میلادی و ۱۳ ربیع‌الثانی سال ۱۴۴۸ قمری) منحصراً در شهر تهران برگزار خواهد شد.

کارت شرکت در آزمون متقاضیان، بر اساس مندرجات بند «الف» این اطلاعیه، بر روی درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور قرار خواهد گرفت.

متقاضیان پس از پرینت کارت شرکت در آزمون، در صورت مشاهدۀ هرگونه نقص یا مغایرت احتمالی، باید مطابق بند «ب» این اطلاعیه اقدام کنند. آدرس محل برگزاری آزمون بر روی کارت شرکت در آزمون درج شده است.

زمان شروع آزمون به شرح ذیل است:

۱- شروع فرایند آزمون نوبت صبح از ساعت ۸:۳۰ بوده و آزمون رأس ساعت ۹:۰۰ آغاز می‌شود.

۲- آزمون نوبت بعدازظهر رأس ساعت ۱۳:۰۰ شروع خواهد شد.

الف) نحوه و زمان پرینت برگ راهنما و کارت شرکت در آزمون

کارت‌های شرکت در آزمون متقاضیان به همراه برگ راهنمای مربوط، از روز یکشنبه ۲۹ شهریور تا روز پنجشنبه ۲ مهر مورخ ۱۴۰۵ برای مشاهده و پرینت بر روی درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت.

متقاضیان شرکت در آزمون برای پرینت کارت شرکت در آزمون باید در بازه زمانی تعیین‌شده، به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش مراجعه کرده و با وارد کردن شماره پرونده ثبت‌نام به همراه سریال کارت اعتباری ثبت‌نام (۱۲ رقمی) یا کد پیگیری ثبت‌نام (۱۶ رقمی) و یا شماره کد ملی یا گذرنامه، یک نسخه پرینت از برگ راهنما و کارت شرکت در آزمون تهیه کنند.

ب) رفع نقص کارت شرکت در آزمون

چنانچه متقاضیان، مغایرتی در اطلاعات ثبت‌نامی خود با مندرجات کارت شرکت در آزمون مشاهده کنند، باید با توجه به توضیحات درج‌شده در ذیل کارت، برای رفع مغایرت اقدام کرده و در صورت وجود اشتباه در عکس روی کارت، درج نشدن عکس، نداشتن مهر روی عکس، واضح نبودن عکس و موارد مشابه، ضروری است متقاضی در روز جمعه ۳ مهر ۱۴۰۵ یک ساعت پیش از برگزاری آزمون با همراه داشتن دو قطعه عکس ۴×۳، کارت ملی، شناسنامه عکس‌دار و یا گذرنامه، به مسئول برگزاری آزمون در واحد رفع نقص کارت، به نشانی مندرج در بند «ج» این اطلاعیه مراجعه کرده و نسبت به اصلاح و رفع اشکال احتمالی کارت خود اقدام کند.

یادآوری مهم: متقاضیانی که شماره پرونده و کد پیگیری ثبت‌نام خود را فراموش کرده‌اند، برای دریافت شماره پرونده و همچنین متقاضیانی که در پرینت کارت خود با مشکل مواجه شده‌اند، می‌توانند برای پیگیری موضوع با شماره تلفن ۴۳۵۹۱۲۷۰-۰۲۱ تماس حاصل کنند.

ج) آدرس واحد رفع نقص کارت

- سازمان سنجش آموزش کشور: تهران، خیابان کریم‌خان زند، بین خیابان استاد نجات‌الهی و سپهبد قرنی، پلاک ۲۰۴، طبقه دوم، ستاد آزمون بسندگی زبان عربی، مستقر در مرکز المپیاد دانشجویی و امور آزمون های بین الملل.

واحد اطلاعات و پاسخگویی به سؤالات در این‌باره، از تاریخ درج اطلاعیه تا ۲ مهر ۱۴۰۵ همه‌روزه از ساعت ۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰ آماده پاسخگویی به سؤالات متقاضیان است.

به همین منظور، متقاضیان می‌توانند برای طرح و پیگیری سؤالات خود، به بخش پاسخگویی اینترنتی درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه کرده و یا با شماره تلفن ۴۳۵۹۱۲۷۰-۰۲۱تماس حاصل کنند و از مراجعه حضوری خودداری کنند.