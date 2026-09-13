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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۱۳

سی‌وهشتمین پویش «کتاب پویا» به خلیج فارس رسید

سی‌وهشتمین پویش «کتاب پویا» به خلیج فارس رسید

سی و هشتمین دوره پویش کتاب خوانی پویا با همکاری مرکز رسانه ای شیرازه و کتاب بازی و دفتر نشر معارف اسلامی با محوریت کتاب «قاف اقیانوس» آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش کتاب‌خوانی «قاف اقیانوس» با محوریت اهمیت خلیج فارس، جزایر ایرانی و روایت سفر تاریخی ناوگروه ۸۶ نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به دور دنیا برگزار می‌شود.

«قاف اقیانوس» نوشته محمدرضا شرفی خبوشان و منتشرشده توسط نشر معارف، داستان نوجوانی را روایت می‌کند که در پی یک اتفاق، در میان دریا و در قایقی کوچک گرفتار می‌شود. او برای غلبه بر ترس و تنهایی، سفر دور دنیا و ماجراهای ناوگروه ۸۶ را برای خود روایت می‌کند.

این پویش تلاش دارد با استفاده از ظرفیت ادبیات داستانی، مخاطبان به‌ویژه کودکان ونوجوانان را با اهمیت خلیج فارس، جزایر ایرانی و جایگاه دریا در هویت و تاریخ ایران آشنا کند؛ موضوعی که در شرایط کنونی منطقه و تحولات مرتبط با خلیج فارس و تنگه هرمز، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

علاقه‌مندان می‌توانند با تهیه و مطالعه کتاب در این پویش و مسابقه کتاب‌خوانی شرکت کنند. این پویش همراه با جوایز نقدی و غیرنقدی برگزار می‌شود. برای تهیه کتاب و شرکت در مسابقه، عدد۴را به شماره ۳۰۰۰۱۹۳۲ پیامک کنید.

کد مطلب 6945502
زهرا اسكندری

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