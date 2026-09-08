روایت ۲۵۰ سال مبارزه ائمه(ع) در «مبارز ابدی» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «مبارز ابدی» نوشته علی شعیبی با رویکردی تاریخی و تحلیلی، سیره سیاسی و مبارزات پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) را در قالب یک حرکت پیوسته و هدفمند ۲۵۰ ساله بررسی می‌کند. این اثر با تکیه بر نظریه «انسان ۲۵۰ ساله»، حیات سیاسی ائمه(ع) را از رحلت پیامبر اکرم(ص) تا آغاز غیبت صغری دنبال کرده و تلاش دارد تصویری یکپارچه از اهداف و شیوه‌های مبارزاتی آنان ارائه دهد.

نویسنده در این کتاب بر این دیدگاه تأکید دارد که زندگی سیاسی پیشوایان معصوم(ع) را نمی‌توان مجموعه‌ای از وقایع جدا از یکدیگر دانست؛ بلکه رفتارها و تصمیم‌های آنان در دوره‌های مختلف، در امتداد یک مسیر واحد قابل بررسی است. بر اساس این نگاه، تشکیل حکومت الهی، گسترش عدالت و هدایت جامعه، هدف مشترکی است که با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی هر دوره، با روش‌ها و تاکتیک‌های متفاوت دنبال شده است.

«مبارز ابدی» در ۱۷ فصل تنظیم شده و از بررسی سیره سیاسی پیامبر اکرم(ص) و شکل‌گیری جامعه اسلامی آغاز می‌شود. در ادامه، دوره‌های مختلف زندگی و مبارزات امیرالمؤمنین علی(ع)، حضرت فاطمه زهرا(س)، امام حسن مجتبی(ع) و امام حسین(ع) بررسی شده و نقش حضرت زینب(س) و امام سجاد(ع) در تداوم پیام عاشورا و بازسازی فکری جامعه شیعه مورد توجه قرار گرفته است.

نویسنده در بخش دیگری از کتاب به دوره امام باقر(ع) و امام صادق(ع) پرداخته و فعالیت‌های علمی، تبلیغی و تشکیلاتی این دو امام را در شرایط سیاسی دوران بنی‌امیه و آغاز حکومت عباسی بررسی می‌کند. همچنین موضوعاتی همچون شکل‌گیری تشکیلات پنهان شیعه، کارکرد تقیه و شبکه وکالت از محورهای مهم این بخش از کتاب است.

در ادامه، مبارزات و فعالیت‌های سیاسی ائمه(ع) تا دوران امام کاظم(ع)، امام رضا(ع)، امام جواد(ع)، امام هادی(ع) و امام حسن عسکری(ع) بررسی می‌شود. شعیبی در این بخش تلاش کرده است شیوه مدیریت ارتباطات شیعیان، مقاومت در برابر حکومت‌های وقت و گسترش شبکه وکالت را در پیوند با شرایط سیاسی هر دوره توضیح دهد.

فصل پایانی کتاب نیز به هدف نهایی این حرکت ۲۵۰ ساله اختصاص دارد و با طرح موضوع مهدویت، انتظار و جامعه موعود، مسیر مبارزاتی ائمه(ع) را به افق آینده پیوند می‌زند.

«مبارز ابدی» برای عموم علاقه‌مندان به تاریخ اسلام، نوجوانان و جوانان، دانشجویان، مربیان تربیتی و مبلغان نوشته شده و نویسنده تلاش کرده است مباحث تاریخی و تحلیلی اثر را با زبانی روان و قابل استفاده برای مخاطب عمومی ارائه کند.

این کتاب با هدف ارائه تحلیلی منسجم از تفاوت ظاهری رفتار ائمه(ع) در مواجهه با حاکمان زمان خود، موضوعاتی همچون صلح، قیام، تقیه، فعالیت علمی و تشکیلاتی را در چارچوب یک راهبرد واحد بررسی می‌کند.

کتاب «مبارز ابدی» نوشته علی شعیبی در انتشارات معارف به چاپ رسیده است.