به گزارش خبرنگار مهر، حبیب اله حاجی زاده شامگاه دوشنبه در جلسه هم‌اندیشی مربیان جهاد تبیین که با حضور امام جمعه بردسکن و جانشین فرماندهی سپاه ناحیه بردسکن برگزار شد، اظهار کرد: مربیان جهاد تبیین باید با افزایش دانش و منابع مطالعاتی خود، آمادگی لازم برای پاسخگویی مستند و مؤثر به شبهات دانش‌آموزان را داشته باشند.

مدیر آموزش و پرورش بردسکن با اشاره به اهمیت مقابله با آسیب‌ های اجتماعی افزود: رهبر شهید در موضوع آسیب‌های اجتماعی تأکیدات مهمی داشتند و در این زمینه باید طرح و برنامه مشخص داشته باشیم.

وی با تأکید بر ضرورت تعامل و همکاری در این حوزه تصریح کرد: برای مواجهه با آسیب‌های اجتماعی باید واقعیت‌های موجود را به‌درستی ببینیم و با هم‌افزایی و تعامل، برای حل مسائل و مشکلات دانش‌آموزان گام برداریم.

حاجی زاده با بیان اینکه شناخت دغدغه‌ های دانش‌آموزان نیازمند ارتباط مؤثر با آنان است، گفت: باید بیشتر از آنکه صحبت کنیم، به حرف‌ها و دیدگاه‌های دانش‌آموزان گوش دهیم تا بتوانیم مسائل و نیازهای آنان را بهتر شناسایی کنیم.

مدیر آموزش و پرورش بردسکن همچنین بر رعایت و توجه ویژه به ساعت آموزشی تأکید کرد و پاسداشت هویت ملی، قداست پرچم و وطن و معرفی مفاخر ادبی و فرهنگی کشور را از محورهای مهم فعالیت‌های تربیتی و فرهنگی در مدارس دانست.

در ادامه این جلسه حجت‌الاسلام علی‌ اصغر امینی، امام جمعه بردسکن نیز در این نشست با قدردانی از دغدغه‌مندی مربیان جهاد تبیین اظهار کرد: حضور این جمع دغدغه‌مند و تلاش آنان در مسیر تبیین مسائل فرهنگی و تربیتی، قابل ستایش است.

امام جمعه بردسکن با اشاره به عملکرد فرهنگیان شهرستان خاطرنشان کرد: معلمان و فرهنگیان آموزش و پرورش بردسکن به‌واقع ارزش‌های دینی ما را رعایت می‌کنند و این موضوع شایسته تقدیر است.