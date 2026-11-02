به گزارش خبرنگار مهر، محمد احمدی جبلی بعدازظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به وضعیت نگران‌کننده منابع آبی استان اظهار کرد: قم در زمره استان‌های دارای شرایط بحرانی آب قرار دارد و استمرار روند کنونی برداشت از منابع زیرزمینی می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای دشت‌ها و سکونتگاه‌های استان به دنبال داشته باشد.



وی با بیان اینکه کشور طی سه دهه گذشته با کاهش قابل توجه ذخایر آب زیرزمینی مواجه شده است، افزود: سهم استان قم از کسری مخازن آب زیرزمینی حدود ۲ میلیارد مترمکعب برآورد می‌شود و برداشت‌های فراتر از ظرفیت تجدیدپذیری منابع، بخش قابل توجهی از ذخایر تجدیدناپذیر آب استان را تخلیه کرده است.



مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قم با اشاره به ارتباط افت سطح آب‌های زیرزمینی با بروز مخاطرات زمین‌شناختی تصریح کرد: فرونشست زمین یکی از پیامدهای جدی برداشت بی‌رویه از آبخوان‌هاست که آثار آن در برخی دشت‌های استان نمایان شده و ادامه این وضعیت می‌تواند شرایط زیست‌پذیری بخش‌هایی از سرزمین قم را تحت تأثیر قرار دهد.



احمدی جبلی با اشاره به وضعیت دشت‌های استان گفت: دشت‌های قم ، جعفریه و کهک از جمله مناطق درگیر پدیده فرونشست هستند و وقوع این پدیده در دشت قم - کهک نیز از سوی سازمان نقشه‌برداری کشور تأیید شده است.



وی هشدار داد: در صورت تداوم برداشت‌های بی‌رویه و بی‌توجهی به ظرفیت واقعی منابع آب زیرزمینی، خطر تخلیه کامل آبخوان‌ها وجود دارد و این روند می‌تواند به تخلیه و غیرقابل سکونت شدن بخشی از مناطق استان منجر شود.



نصب کنتورهای هوشمند برداشت آب سرعت می‌گیرد



مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قم در ادامه با اشاره به مصوبات چهل‌ویکمین جلسه کمیته سازگاری با کم‌آبی استان، بر ضرورت تسریع در اجرای برنامه نصب کنتورهای هوشمند حجمی تأکید کرد و گفت: کنترل میزان برداشت از منابع زیرزمینی و دستیابی به آمار دقیق مصرف، از الزامات مدیریت پایدار منابع آب است.



وی افزود: نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه‌های کشاورزی، شهرداری‌ها و واحدهای صنعتی، امکان اندازه‌گیری و شفاف‌سازی میزان برداشت از سفره‌های زیرزمینی را فراهم می‌کند و باید این برنامه با همکاری دستگاه‌های مسئول با جدیت بیشتری دنبال شود.



احمدی جبلی با تشریح آخرین وضعیت اجرای این طرح در بخش کشاورزی اظهار کرد: تاکنون حدود ۵۰ درصد از چاه‌های عمده کشاورزی استان به کنتورهای هوشمند مجهز شده‌اند و تکمیل این فرایند برای سایر چاه‌ها نیز باید در اولویت قرار گیرد.



وی همچنین به وضعیت چاه‌های متعلق به شهرداری‌ها اشاره کرد و افزود: تجهیز ۳۰ حلقه چاه باقی‌مانده شهرداری به کنتورهای هوشمند در دستور کار قرار دارد و لازم است اقدامات اجرایی برای تکمیل این طرح با سرعت بیشتری انجام شود.



نظارت بر برداشت و مصرف آب در منطقه کهک ضروری است



مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قم در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر نقش دستگاه‌های اجرایی در صیانت از منابع آبی بیان کرد: جهاد کشاورزی باید نظارت دقیق‌تری بر روند احداث استخرهای ذخیره آب در منطقه کهک داشته باشد و ضوابط مربوط به برداشت و مصرف منابع آبی در این منطقه به‌درستی رعایت شود.



وی تصریح کرد: باید از برداشت و مصرف نابجای آب‌هایی که دارای حقابه زیست‌محیطی هستند جلوگیری شود و در این زمینه نظارت دستگاه‌های متولی و اجرای دقیق ضوابط ضروری است.



احمدی جبلی با اشاره به مسئولیت مشترک دستگاه‌های اجرایی در اجرای سند سازگاری با کم‌آبی خاطرنشان کرد: این سند با مشارکت مجموعه‌ای از دستگاه‌های مسئول از جمله جهاد کشاورزی، صنعت، معدن، محیط زیست و شهرداری‌ها در استان قم در حال اجراست و تحقق اهداف آن نیازمند همکاری و پیگیری مستمر تمامی بخش‌های مرتبط است.



وی در پایان با تأکید بر اینکه مدیریت بحران آب در قم نیازمند اقدام هماهنگ و جدی دستگاه‌های مسئول است، گفت: تمامی مجموعه‌های اجرایی باید تکالیف تعیین‌شده در سند سازگاری با کم‌آبی را با جدیت بیشتری دنبال کنند تا روند برداشت از منابع زیرزمینی کنترل و از تشدید بحران آب و پیامدهای ناشی از آن جلوگیری شود.