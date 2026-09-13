https://mehrnews.com/x3d3Qg ۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۳۳ کد مطلب 6945664 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۳۳ وضعیت عادی فعالیت مرز تمرچین روز ۲۲ شهریورماه ارومیه- امروز ۲۲ شهریور ماه تردد روان مسافر و ترانزیت در مرز تمرچین پیرانشهر در حال انجام است. دریافت 17 MB کد مطلب 6945664 کپی شد مطالب مرتبط رحمانی: ۵۲ درصد تجارت مرزی کشور در آذربایجان غربی انجام می شود بازارچه مشترک مرزی تمرچین_حاج عمران راهاندازی میشود نبض مرزهای آذربایجان غربی روان است؛ تردد بدون توقف در مرزهای ۵ گانه توزیع پنج هزار کارت الکترونیکی مرزنشینان پیرانشهر آغاز شد برچسبها مرز تمرچین تردد روان مرز
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