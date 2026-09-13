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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۳۳

وضعیت عادی فعالیت مرز تمرچین روز ۲۲ شهریورماه

وضعیت عادی فعالیت مرز تمرچین روز ۲۲ شهریورماه

ارومیه- امروز ۲۲ شهریور ماه تردد روان مسافر و ترانزیت در مرز تمرچین پیرانشهر در حال انجام است.

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کد مطلب 6945664

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