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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۲۹

همتی عازم ترکیه شد؛ پیگیری سازوکارهای نوین مبادلات بانکی

همتی عازم ترکیه شد؛ پیگیری سازوکارهای نوین مبادلات بانکی

عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، با هدف حضور در اجلاس رؤسای بانک‌های مرکزی کشورهای اسلامی، تهران را به مقصد استانبول ترکیه ترک کرد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در رأس هیئتی عالیرتبه، به‌منظور شرکت در اجلاس رؤسای کل بانک‌های مرکزی کشورهای اسلامی، تهران را به مقصد استانبول در کشور ترکیه ترک کرد.

رئیس‌کل بانک مرکزی در این سفر، علاوه بر حضور و مشارکت فعال در اجلاس رسمی رؤسای کل بانک‌های مرکزی کشورهای اسلامی، برنامه‌های فشرده‌ای را برای دیدارهای دوجانبه با مقامات کشورهای عضو این اجلاس در دستور کار دارد.

محور اصلی این رایزنی‌ها، تعمیق و توسعه همکاری‌های بانکی و تجاری دوجانبه و همچنین ایجاد و تبیین سازوکارهای نوین برای تسهیل مبادلات تجاری میان طرفین اعلام شده است. انتظار می‌رود این سفر گامی مؤثر در راستای کاهش محدودیت‌های مالی و تقویت روابط اقتصادی ایران با کشورهای اسلامی باشد.

کد مطلب 6945677
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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