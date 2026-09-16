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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۰۷

روایت آنکارا از رایزنی میان عراقچی و وزیر خارجه ترکیه

روایت آنکارا از رایزنی میان عراقچی و وزیر خارجه ترکیه

منابع دیپلماتیک ترکیه از رایزنی میان وزیر امور خارجه ترکیه و همتای ایرانی‌ وی درباره آخرین تحولات منطقه خبر می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، منابع دیپلماتیک ترکیه از رایزنی میان هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه و همتای ایرانی‌ اش سید عباس عراقچی در روز چهارشنبه خبر دادند.

این رایزنی به صورت تلفنی انجام شده است.

منابع دیپلماتیک ترکیه اعلام کردند که ۲ مقام مذکور درباره آخرین تحولات پس از حملات اخیر (تجاوزهای پراکنده آمریکا علیه ایران و پاسخ های تلافی جویانه تهران علیه منافع واشنگتن در منطقه) و همچنین مذاکرات جاری با هدف پایان دادن به درگیری ها، به بحث و تبادل نظر پرداختند.

به گزارش آناتولی، جزئیات بیشتری در این باره ارائه نشده است.

کد مطلب 6949340

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