جمشید عین‌بیگی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استمرار فعالیت هیئت‌رئیسه شورای اسلامی شهر تابع ضوابط و قوانین و آخرین بخشنامه ابلاغی وزارت کشور است.

وی افزود: آنچه در شرایط فعلی معیار و ملاک تعیین تکلیف هیئت‌رئیسه شوراها است، بخشنامه ابلاغی وزارت کشور است و شورا نیز بر اساس همان ابلاغیه عمل می‌کند.

رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد با اشاره به مطرح شدن مباحثی درباره برگزاری انتخابات هیئت‌رئیسه سال جدید، تصریح کرد: وزارت کشور به عنوان متولی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط را ابلاغ می‌کند و هر بخشنامه‌ای که در این خصوص صادر شود، برای شورا فصل‌الخطاب خواهد بود.

عین‌بیگی ادامه داد: در صورتی که وزارت کشور برگزاری انتخابات هیئت‌رئیسه را ابلاغ کند، شورای اسلامی شهر بجنورد نیز مطابق قانون و ضوابط ابلاغی نسبت به برگزاری انتخابات اقدام خواهد کرد.

وی تأکید کرد: در حال حاضر استمرار فعالیت هیئت‌رئیسه بر اساس آخرین بخشنامه ابلاغی انجام می‌شود و شورا خود را ملزم به رعایت قوانین و دستورالعمل‌های مراجع ذی‌صلاح می‌داند.

رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد بیان کرد: ملاک تصمیم‌گیری درباره ادامه فعالیت هیئت‌رئیسه یا برگزاری انتخابات، ابلاغیه وزارت کشور است و شورا مطابق آخرین دستورالعمل ابلاغی عمل خواهد کرد.