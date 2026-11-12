به گزارش خبرنگار مهر، کمیته برون‌بخشی ایدز دانشگاه علوم پزشکی کردستان بعدازظهر پنجشنبه با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، خدماتی و حمایتی تشکیل شد و برنامه‌ریزی برای اجرای پویش ملی «من هم تست اچ‌آی‌وی می‌دهم» در استان مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست که با حضور اعضای کمیته SIP استانی در سالن اجتماعات معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان برگزار شد، وضعیت بیماری اچ‌آی‌وی در سطح جهان، کشور و استان و همچنین مسئولیت دستگاه‌های مختلف در اجرای این پویش تشریح شد.

مدیر گروه بیماری‌های دانشگاه علوم پزشکی کردستان، در این جلسه گزارشی از وضعیت بیماری اچ‌آی‌وی ارائه کرد و در ادامه اشرف حسینی، کارشناس برنامه ایدز دانشگاه، به تشریح وظایف و نقش دستگاه‌های اجرایی در پیشبرد برنامه‌های این پویش پرداخت.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، پویش «من هم تست اچ‌آی‌وی می‌دهم» از ۲۰ آبان تا ۲۰ آذرماه هم‌زمان با سراسر کشور در کردستان اجرا می‌شود و بیماریابی فعال، اطلاع‌رسانی درباره راه‌های انتقال و پیشگیری و افزایش شناخت عمومی نسبت به این بیماری در دستور کار قرار دارد.

کاهش انگ و تبعیض اجتماعی علیه افراد مبتلا به اچ‌آی‌وی از دیگر محورهای این پویش است و دست‌اندرکاران آن بر ضرورت افزایش آگاهی جامعه و فراهم کردن دسترسی آسان‌تر مردم به خدمات تشخیصی و مشاوره‌ای محرمانه تأکید دارند.

همچنین در این نشست بر تقویت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای حمایتی و مجموعه‌های بهداشتی برای اجرای مؤثر برنامه‌های پیشگیری، شناسایی و کنترل بیماری اچ‌آی‌وی تأکید شد.