به گزارش خبرنگار مهر، تیمور پورحیدری ظهر یکشنبه در سومین جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی گیلان که به ریاست استاندار برگزار شد، با اشاره به آخرین وضعیت کارت‌های بازرگانی استان اظهار کرد: در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۵، ۱۸۱ فقره کارت بازرگانی در گیلان صادر و ۲۶۶ فقره نیز تمدید شده است.

وی افزود: مجموع کارت‌های صادره و تمدیدی در این مدت به ۴۴۷ فقره رسیده که در مقایسه با ۳۸۰ فقره کارت در مدت مشابه سال گذشته، رشد ۱۷ درصدی را نشان می‌دهد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان با اشاره به جزئیات این آمار گفت: در پنج ماهه نخست سال گذشته ۱۶۰ فقره کارت بازرگانی صادر و ۲۲۰ فقره نیز تمدید شده بود که امسال صدور کارت‌های جدید ۱۳ درصد و کارت‌های تمدیدی ۲۰ درصد افزایش داشته است.

پورحیدری ادامه داد: این روند نشان‌دهنده تداوم فعالیت فعالان حوزه تجارت خارجی استان و ظرفیت موجود برای توسعه صادرات و واردات در گیلان است.

وی با اشاره به عملکرد صادراتی گیلان در پنج ماهه نخست امسال بیان کرد: صادرات استان از ابتدای سال تا پایان مردادماه از نظر وزن و ارزش ۱۱ درصد افزایش داشته است.

نوسانات ارزی و تعهدات ارزی از چالش‌های تجار گیلان

مدیرکل صمت گیلان نوسانات نرخ ارز، نحوه رفع تعهدات ارزی، مشکلات انتقال ارز حاصل از صادرات و طولانی شدن فرآیند تأمین و تخصیص ارز را از مهم‌ترین مشکلات فعالان تجارت خارجی عنوان کرد.

وی افزود: این مسائل بر فعالیت تجار و تولیدکنندگان اثرگذار است و می‌تواند روند صادرات و حضور فعالان اقتصادی در بازارهای هدف را با چالش مواجه کند.

پورحیدری همچنین با اشاره به مشکلات حوزه حمل‌ونقل و لجستیک گفت: فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای، کمبود کانتینرهای یخچال‌دار، نبود تیرپارک، مشکلات حمل‌ونقل ریلی و تکمیل نشدن اتصال ریلی رشت-آستارا از جمله موانع توسعه تجارت خارجی استان است.

وی محدودیت‌های حمل‌ونقل دریایی را از دیگر چالش‌های پیش روی تجارت گیلان دانست و افزود: رفع این مشکلات و تقویت زیرساخت‌های لجستیکی استان برای توسعه صادرات و واردات ضروری است.

ناترازی انرژی تهدیدی برای بازارهای صادراتی

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان ناترازی انرژی و قطعی برق و گاز را از دیگر عوامل اثرگذار بر روند تولید و صادرات دانست و تصریح کرد: اختلال در فرآیند تولید می‌تواند اجرای تعهدات صادراتی واحدهای تولیدی را تحت تأثیر قرار دهد.

پورحیدری خاطرنشان کرد: تداوم این شرایط ممکن است به از دست رفتن بازارهای صادراتی منجر شود، بنابراین رفع موانع پیش روی واحدهای تولیدی و صادراتی باید مورد توجه قرار گیرد.

وی بر ضرورت رفع موانع فعالیت فعالان اقتصادی، تقویت زیرساخت‌های تجارت خارجی و حمایت از صادرکنندگان و تولیدکنندگان گیلان تأکید کرد.