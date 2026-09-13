به گزارش خبرنگار مهر، پروین میرزایی پیش از ظهر یکشنبه در چهاردهمین پیشنشست همایش ملی «بانوی کُرد» (خاتوون کوردەواری) که با موصوع «نقش مادری بانوی کُرد در بازخوانی هویت قومی و فرهنگی در خانواده» برگزار شد،
وی با تأکید بر جایگاه مادر در خانواده بیان کرد: زن و مادر کُرد در کنار نقش تربیتی، در حفظ هویت فرهنگی، تقویت انسجام خانوادگی، حمایت عاطفی از اعضای خانواده و پاسداری از سنتهای فرهنگی نقش مهمی دارد.
وی افزود: مادر نخستین معلم فرزند است و بخش قابل توجهی از عناصر فرهنگی از طریق ارتباط روزمره میان مادر و فرزند شکل میگیرد.
دبیر آموزش و پرورش منطقه زیویه سقز بیان کرد: لالاییها، قصهها و گفتوگوهای روزمره مادر با فرزند، زمینه انتقال زبان مادری و مفاهیم فرهنگی به نسل جدید را فراهم میکند و از این منظر، مادران نقش مهمی در تداوم زبان و هویت فرهنگی دارند.
معرفی زنان شاخص کُرد در دستور کار همایش
همایش ملی «بانوی کُرد» قرار است پاییز ۱۴۰۵ با هدف معرفی زنان شاخص و اثرگذار کُرد در حوزههای مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی و هنری برگزار شود.
بر اساس اعلام دبیرخانه این همایش، دستگاههای اجرایی، نهادهای فرهنگی، دانشگاهها و مراکز علمی میتوانند زنان شاخص و صاحبنام در حوزههایی همچون نخبگی، پژوهش، استادی دانشگاه، هنر، ورزش و فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی و همچنین پیشکسوتان را برای بررسی و معرفی به دبیرخانه همایش معرفی کنند.
فرآیند معرفی نامزدها از طریق پیامرسان ایتا و به نشانی اعلامشده از سوی دبیرخانه همایش انجام میشود.
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