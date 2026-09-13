  1. استانها
  2. کردستان
۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۰۵

میرزایی:«مادر کُرد» حلقه پیوند نسل‌ها در انتقال زبان و هویت فرهنگی است

میرزایی:«مادر کُرد» حلقه پیوند نسل‌ها در انتقال زبان و هویت فرهنگی است

سنندج- دبیر آموزش و پرورش منطقه زیویه سقز گفت: مادر کُرد به عنوان نخستین معلم فرزندان، نقش مهمی در انتقال زبان مادری، هویت فرهنگی و سنت‌های نسل‌های گذشته دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، پروین میرزایی پیش از ظهر یکشنبه در چهاردهمین پیش‌نشست همایش ملی «بانوی کُرد» (خاتوون کوردەواری) که با موصوع «نقش مادری بانوی کُرد در بازخوانی هویت قومی و فرهنگی در خانواده» برگزار شد،

وی با تأکید بر جایگاه مادر در خانواده بیان کرد: زن و مادر کُرد در کنار نقش تربیتی، در حفظ هویت فرهنگی، تقویت انسجام خانوادگی، حمایت عاطفی از اعضای خانواده و پاسداری از سنت‌های فرهنگی نقش مهمی دارد.

وی افزود: مادر نخستین معلم فرزند است و بخش قابل توجهی از عناصر فرهنگی از طریق ارتباط روزمره میان مادر و فرزند شکل می‌گیرد.

دبیر آموزش و پرورش منطقه زیویه سقز بیان کرد: لالایی‌ها، قصه‌ها و گفت‌وگوهای روزمره مادر با فرزند، زمینه انتقال زبان مادری و مفاهیم فرهنگی به نسل جدید را فراهم می‌کند و از این منظر، مادران نقش مهمی در تداوم زبان و هویت فرهنگی دارند.

معرفی زنان شاخص کُرد در دستور کار همایش

همایش ملی «بانوی کُرد» قرار است پاییز ۱۴۰۵ با هدف معرفی زنان شاخص و اثرگذار کُرد در حوزه‌های مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی و هنری برگزار شود.

بر اساس اعلام دبیرخانه این همایش، دستگاه‌های اجرایی، نهادهای فرهنگی، دانشگاه‌ها و مراکز علمی می‌توانند زنان شاخص و صاحب‌نام در حوزه‌هایی همچون نخبگی، پژوهش، استادی دانشگاه، هنر، ورزش و فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی و همچنین پیشکسوتان را برای بررسی و معرفی به دبیرخانه همایش معرفی کنند.

فرآیند معرفی نامزدها از طریق پیام‌رسان ایتا و به نشانی اعلام‌شده از سوی دبیرخانه همایش انجام می‌شود.

کد مطلب 6945838

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها