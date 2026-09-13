نامزدهای جشنواره فیلم پرواز معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه دائمی جشنواره، همزمان با روز ملی سینما در ۲۱ شهریور نشست داوری هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم پرواز با حضور داوران پیشکسوت سینمایی، جمعی از هنرمندان، اصحاب رسانه و مدیران جشنواره برگزار شد و آثار راه‌یافته به بخش‌ مسابقه برای انتخاب برگزیدگان مورد ارزیابی نهایی قرار گرفتند.

در این نشست، نسرین مقانلو رئیس هیئت داوران بخش داستانی، در کنار جمعی از هنرمندان، مسئولیت داوری آثار این دوره را بر عهده داشت. هیئت داوران بخش داستانی را نسرین مقانلو، اتابک نادری، عادل تبریزی، محسن شایانفر، مهوش وقاری، امیر پذیرفته و الیکا عبدالرزاقی تشکیل می‌دهند. در بخش مستند نیز حمید بهمنی، شهرام گیل‌آبادی، پرنیا کاظمی‌پور، احسان عمیدیان، حمید میرحسینی، سیاوش جمالی و شهروز توکل به ارزیابی آثار پرداختند.

همچنین مهدی سجاده‌چی، علی‌اکبر قاضی‌نظام و جابر قاسمعلی داوری بخش فیلمنامه را برعهده داشتند و مریم رحیمی از داوران دارای معلولیت، فیلم‌های موبایلی و آثار فیلمسازان دارای معلولیت را داوری کرد. داریوش دالوند نیز در بخش انیمیشن داور این دوره از جشنواره بودند. در بخش بین الملل سواپنا پاتاسکار از هند، محمد الاحمدی از مصر و آصیف کریم از کنیا داوری آثار بین المللی را برعهده داشتند. رحمت‌الله معمار اردستانی نیز به عنوان ناظر و مشاور حوزه معلولیت، در کنار هیئت داوران حضور داشت تا آثار مرتبط با این حوزه از منظر تخصصی و با توجه به واقعیت‌های زیسته افراد دارای معلولیت مورد بررسی دقیق‌تر قرار گیرد.

هفتمین دوره جشنواره، به دبیری علی نصیریان سال گذشته پس از دریافت آثار و انجام مراحل بررسی و انتخاب، به دلیل شرایط خاص اجتماعی امکان برگزاری پیدا نکرد. با این حال، دبیرخانه جشنواره با هدف ادای دین به هنرمندان و فیلمسازانی که با ارسال آثار خود به این رویداد اعتماد کرده بودند، پیگیری و تلاش خود را برای برگزاری جشنواره در نخستین زمان ممکن و فراهم شدن شرایط مناسب ادامه داد. به دلیل شرایط خاص اقتصادی اجتماعی، در این دوره جشنواره جایزه نقدی ندارد.

آثار منتخب راه یافته به این دوره عبارتند از:

بخش مستند ملی

یک شب که باران آمد، گاهی عشق کافیست، هم نوایی عاشقانه، فرشته ها، ابرش، سینما و تالاسمی، آب باد نان خاک، به تشنگی کوثر، سفید روی سیاه، درس انار، به وقت بیداری، چاو، پسری با کاپشن نارنجی، من علیرضا معلم هستم، مرضیه، روی چرخ زندگی، آستاره، چشم دل روشن، صداها، ماه مثل ماهروزه، تنها حسین نیست، هانیه، عباس دست دارد، جایی برای ایستادن، زندگی به روایت زنان قشم، انتظار، بی خوابی و لیوان، خودم می بینم، عزیززاده، جواد، عزیز، اسوه.

بخش داستانی ملی

نشنیدن، یک قدم تا سکوت، گیاهخوار، گودال، کفر، کبود، کارت قرمز، ژان، پروانه ها، پایان این جهان، ویر، همزاد، لیو، آسو، آفساید، آکسی توسین، اکولالیا، اگر خورشید بمیرد، بالا اجبار، بان زرده، بدرود پاریس، به یاد می آورم، بوق اشغال.

بخش انیمیشن ملی

بال‌های کاغذی، تماشای عشق، در میان یک سرزمین، راهی که آمده ایم، فروغ، فیلکول، پیرزن و شاخه درخت، چاوک، ژنرال، گیسوان دریا، انتظار، نوازندگان، پهلوان، پیله، چمدان آبی، آتل، با من برقص، زمستان گرم، نامه ای برای ریحانه، همنشین آبی، پتتیک، راه پرستاره، پسر کوهستان، کوهستان بی صدا، ملودی، در یک قاب.

بخش فیلمساز دارای معلولیت

به وقت بیداری، آنپاس، سومین سالگرد، زندگی زیباست چون معجزه خورشید.

بخش موبایلی

سیاه به رنگ موهایت، پس از باران، هبوط، گوشیار، در میان یک سرزمین، پروانه

بخش بین الملل

The dignity , Unlocking potential , trouble , I am rowing , too beautiful for this world , this is my word , super able , pushing the limits, prayer, sleep tonight , pain, Rides a rainbow , from me

بخش فیلمنامه

ایستگاه آنتراک، باربی، بعد از سقوط، اکولالیا، از دل غبار، آوای درنا، امین وقتی از خواب بیدار می شود، به دنبال ندیده ها، رقص در غبار، زاویه صعود، زیر پوست زنبورها، صدای سکوت، صدایی که شنیده نمی‌شد

هفتمین جشنواره بین المللی فیلم پرواز به همت موسسه فرهنگی هنری پویندگان پهنه پرواز، جمعه ۲۷ شهریور در مجموعه فرهنگی هنری برج ازادی برگزار خواهد شد. این دوره دومین سال است که بابک نوری دبیری اجرایی این رویداد را بر عهده دارد.