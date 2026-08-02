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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۲

«دیازپام» با بازی پژمان جمشیدی کلید خورد

«دیازپام» با بازی پژمان جمشیدی کلید خورد

فیلمبرداری فیلم سینمایی «دیازپام» به کارگردانی میثم معراجی با بازی پژمان جمشیدی و مهدی هاشمی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «دیازپام» به کارگردانی میثم معراجی صبح امروز ۱۱ مرداد با بازی مهدی هاشمی در تهران کلید خورد.

مهدی هاشمی، پژمان جمشیدی، امیر نوروزی و رویا جاویدنیا بازیگران این فیلم هستند.

سایر عوامل فیلم عبارتند از تهیه کننده: مهدی صباغ زاده، نویسندگان: مجید افشاری و میثم معراجی، مدیر فیلمبرداری: سهیل نوروزی، تدوین: حسن ایوبی، صدابردار: محمود خرسند، طراح گریم: میثم قراگوزلو، طراح لباس: شقایق منوچهری، طراح صحنه: فرنوش رضوانی، جانشین تولید: مجتبی شریعت، مدیر تولید: حسین فیض آبادی، مدیر تدارکات: علی اسدی، مدیر برنامه ریزی و سرپرست گروه کارگردانی: امیر سلیمانی، برنامه ریزان : حمید سلیمانی، مریم بابایی، دستیاران کارگردان: مهدی حسینی، مهدی ابراهیمی، منشی صحنه: فرشته حجازی، عکاس: مهسا طیب طاهر، فیلمبردار پشت صحنه: بهار رسولی، مجری طرح: گروه گسترش، سرمایه گذاران: امیر ستوده، نگین موسوی.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: «سن فقط یه عدده اگه حساب بانکیت پر باشه ...»

کد مطلب 6906154
ندا زنگینه

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    نظرات

    • IR ۱۴:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
      0 0
      پاسخ
      من که نمیتونم نگاه کنم

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