مینا وحید به جمع بازیگران «دیازپام» پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با به نیمه راه رسیدن فیلمبرداری فیلم سینمایی «دیازپام» به کارگردانی میثم معراجی و تهیه‌کنندگی مهدی صباغ‌زاده، مینا وحید به جمع بازیگران این فیلم اضافه شد.

پژمان جمشیدی، امیر نوروزی، مهدی هاشمی، بهراد خرازی و رویا جاویدنیا سایر بازیگران این فیلم هستند.

سایر عوامل فیلم عبارتند از تهیه کننده: مهدی صباغ زاده، نویسندگان: مجید افشاری و میثم معراجی، مدیر فیلمبرداری: سهیل نوروزی، تدوین: حسن ایوبی، صدابردار: محمود خرسند، طراح گریم: میثم قراگوزلو، طراح لباس: شقایق منوچهری، طراح صحنه: فرنوش رضوانی، جانشین تولید: مجتبی شریعت، مدیر تولید: حسین فیض آبادی، مدیر تدارکات: علی اسدی، مدیر برنامه ریزی و سرپرست گروه کارگردانی: امیر سلیمانی، برنامه ریزان : حمید سلیمانی، مریم بابایی، دستیاران کارگردان: مهدی حسینی، مهدی ابراهیمی، منشی صحنه: فرشته حجازی، عکاس: مهسا طیب طاهر، فیلمبردار پشت صحنه: بهار رسولی، مجری طرح: گروه گسترش، سرمایه گذاران: امیر ستوده، نگین موسوی.

در خلاصه داستان ای فیلم آمده است: «سن فقط یه عدده اگه حساب بانکیت پر باشه …»