دمای اصفهان تا پایان هفته روند کاهشی دارد

لیلا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، تا اواخر هفته آسمان استان، صاف تا کمی ابری درساعات عصر وشب گاهی وزش باد به نسبت شدید پیش بینی می‌شود.

به گفته وی، وزش باد در مناطق شرقی و شمالی با خیزش گرد و خاک محلی همراه خواهد بود.

رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان با بیان اینکه دمای هوا طی 24 ساعت آینده در بیشتر مناطق استان تغییر محسوسی ندارد، گفت: دمای استان به ویژه در مناطق نیمه غربی اصفهان طی هفته جاری کاهش جزیی بین ۲ تا سه درجه خواهد داشت.

به گفته امینی، دمای شهر اصفهان (مرکز استان) در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۴ درجه و در خنک‌ترین ساعات بامداد به ۱۷ درجه سلسیوس بالای صفر می رسد.

وی اضافه کرد: خور و بیایانک با بیشینه دمای ۳۸ درجه سلسیوس بالای صفر امروز گرم‌ترین نقطه استان است.