حجتالله علی عسکریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از امروز تا اوایل هفته آینده برای همه نقاط استان جوی آرام و پایدار را شاهد خواهیم بود.
وی ادامه داد: طی امروز و فردا برای همه نقاط آسمانی صاف و روز جمعه ۲۷ شهریور در ساعات بعدازظهر پوشش جزیی ابر پیش بینی می شود.
کارشناس مسئول پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان با اشاره به نوسان ۲۰ درجهای دما در مرکز استان، گفت: بیشینه دمای شهر اصفهان در گرمترین ساعات امروز به ۳۶ درجه و بامداد پنجشنبه در خنکترین ساعات به ۱۶ درجه سلسیوس بالای صفر می رسد.
علیعسکریان با بیان اینکه دما طی ۲۴ ساعت آینده تغییر محسوسی ندارد، اضافه کرد: زواره با بیشینه دمای ۳۹ درجه سلسیوس بالای صفر و بویین میاندشت با کمینه دمای هشت درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرمترین و خنک ترین نقاط استان خواهند بود.
نظر شما