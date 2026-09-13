رئیس جدید هیئت ژیمناستیک خوزستان انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاب رئیس هیئت ژیمناستیک خوزستان پیش از ظهر امروز یکشنبه با حضور حمید بنی‌تمیم مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان و اعضای مجمع در اهواز برگزار شد.

برگزاری مجمع به مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان تفویض اختیار شد که در پایان قلندرپور با حداکثر آرا انتخاب شد.

ایوب خضری، ایرج رشدی، سیدمحمد قلندرپور و قاسم مرادپور کاندیدای احراز سمت ریاست هیئت ژیمناستیک خوزستان بودند که مرادپور پس از ارائه‌ها برنامه‌های خود، انصراف خود را اعلام کرد.

در پایان رای‌گیری نیز قلندرپور با ۱۴ رای از ۱۸ رای ماخوذه مجددا رییس هیئت ژیمناستیک خوزستان شد. او پیش از این هم ریاست این هیات را برعهده داشت.

رشدی سه رای و خضری هم یک رای را به خود اختصاص داد.