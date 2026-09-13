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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۴۳

رئیس جدید هیئت ژیمناستیک خوزستان انتخاب شد

رئیس جدید هیئت ژیمناستیک خوزستان انتخاب شد

اهواز- پس از برگزاری مجمع انتخاباتی و شمارش آرای اعضا، سید محمد قلندرپور با کسب اکثریت آرا برای چهار سال آینده به‌عنوان رئیس هیئت ژیمناستیک استان انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاب رئیس هیئت ژیمناستیک خوزستان پیش از ظهر امروز یکشنبه با حضور حمید بنی‌تمیم مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان و اعضای مجمع در اهواز برگزار شد.

برگزاری مجمع به مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان تفویض اختیار شد که در پایان قلندرپور با حداکثر آرا انتخاب شد.

ایوب خضری، ایرج رشدی، سیدمحمد قلندرپور و قاسم مرادپور کاندیدای احراز سمت ریاست هیئت ژیمناستیک خوزستان بودند که مرادپور پس از ارائه‌ها برنامه‌های خود، انصراف خود را اعلام کرد.

در پایان رای‌گیری نیز قلندرپور با ۱۴ رای از ۱۸ رای ماخوذه مجددا رییس هیئت ژیمناستیک خوزستان شد. او پیش از این هم ریاست این هیات را برعهده داشت.

رشدی سه رای و خضری هم یک رای را به خود اختصاص داد.

کد مطلب 6945854

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