تذکر به شهردار دزفول؛ سند زمین ترمینال فرودگاه باید تعیین تکلیف شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن پرآور ظهر امروز یکشنبه در جلسه رسمی شورای شهر دزفول با اشاره به بلاتکلیفی این پروژه اظهار کرد: این وضعیت می‌تواند از سوی دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی و دیوان محاسبات مورد ایراد قرار گیرد و مانع از جذب سرمایه‌گذار برای توسعه ترمینال شود.

وی افزود: برای حل این مشکل، موضوع را با استانداری مطرح کرده‌ایم و خواستار برگزاری جلسه‌ای در سطح استان برای تعیین تکلیف این مبلغ و انتقال سند زمین شده‌ایم.

رئیس شورای شهر دزفول در بخش دیگری از این نشست به اقدامات شهرداری برای بازگشایی مدارس پرداخت و بیان کرد: شهرداری عملیات نظافت، لکه‌گیری آسفالت، رنگ‌آمیزی خطوط عابر پیاده و هرس درختان مقابل مدارس را در دستور کار قرار داده و تمهیدات لازم برای ناوگان تاکسیرانی جهت تسهیل ایاب و ذهاب دانش‌آموزان پیش‌بینی شده است.

پرآور با اشاره به هشدارهای مطرح شده در خصوص پدیده ال نینو خاطرنشان کرد: با توجه به احتمال بارندگی‌های شدید، دستگاه‌های اجرایی باید آمادگی کامل برای مقابله با حوادث احتمالی را داشته باشند.

وی یادآور شد: اقداماتی نظیر لایروبی کانال‌ها و شناسایی درختان پرخطر انجام شده است اما هماهنگی میان تمامی مسئولان برای مدیریت شرایط بحرانی در صورت وقوع سیلاب ضروری است.

رئیس شورای شهر دزفول در پایان با تقدیر از حضور پرشور مردم دزفول در تجمعات حمایت از نظام افزود: وفاداری مردم در شرایط سخت ستودنی است و از اعضای شورا و مسئولان درخواست دارم با حضور مستمر در برنامه‌های فرهنگی به ویژه در جوار حرم مطهر سبزقبا موجب دلگرمی شهروندان شوند.