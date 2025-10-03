تقویم گردشگری دزفول باید در سطح ملی معرفی شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن پرآور صبح امروز جمعه در آیین رونمایی از تقویم گردشگری دزفول که در خانه تاریخی قطب برگزار شد، اظهار کرد: این طرح ارزشمند تنها با تلاش یک انجمن محقق نمیشود و لازم است کمیتهای شهرستانی با حضور دستگاههای مرتبط تشکیل شود تا هر اداره متناسب با وظایف خود بخشی از این تقویم را اجرایی کند.
وی افزود: در صورت تحقق این همکاری، تعداد رویدادهای گردشگری دزفول در آینده چندین برابر خواهد شد. همچنین تقویم گردشگری باید در سطح ملی توزیع و در ادارات کل میراث فرهنگی استانها و حتی وزارتخانه نصب شود تا در معرض دید عموم قرار گیرد.
پرآور با اشاره به ظرفیتهای تاریخی دزفول گفت: هنوز نتوانستهایم مردم را بهطور گسترده به خانههای تاریخی جذب کنیم. علاوه بر این، مساجدی همچون مسجد لبخندق و مسجد ملاحاجی که قدمتشان از مسجد جامع بیشتر است، باید در فرآیند برندسازی قرار گیرند تا هویت تاریخی شهر بیش از پیش معرفی شود.
رئیس شورای اسلامی شهر دزفول خاطرنشان کرد: امسال با هدف حمایت از صنعت گردشگری، کمیسیون گردشگری شورا راهاندازی شده و تقویم گردشگری باید به سندی معتبر در شورای شهر، شهرداری، میراث فرهنگی و سازمانهای مردمنهاد تبدیل شود.
وی در پایان گفت: دزفول شهری تکبُعدی نیست؛ در همه زمینهها ظرفیتهای مثالزدنی دارد و در صورت معرفی صحیح، میتواند جهشی بزرگ در حوزه گردشگری تجربه کند.
