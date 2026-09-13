تأمین اعتبار ۱۲ میلیارد تومانی برای بهسازی مسیر روستای میرآو

به گزارش خبرنگار مهر، غریب سجادی بعدازظهر یکشنبه در بازدید از روستای میرآو اظهار کرد: مسیر اصلی داخل روستای میرآو یکی از محورهای مهم دسترسی اهالی و همچنین مسیر ارتباطی روستاهای تنگیسر و نیر است و تعیین تکلیف و بهسازی آن در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: برای بهسازی و آسفالت یک کیلومتر از این مسیر حدود ۱۲ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است که این اعتبار تأمین شده و با فراهم شدن مقدمات لازم، عملیات اجرایی پروژه آغاز خواهد شد.
فرماندار سنندج با اشاره به ضرورت ساماندهی تأسیسات زیرساختی پیش از اجرای عملیات عمرانی گفت: اصلاح و آمادهسازی شبکههای زیرساختی باید پیش از جدولگذاری، زیرسازی و آسفالت مسیر انجام شود تا اجرای پروژه بدون آسیب به تأسیسات و با سرعت بیشتری پیش برود.
سجادی ادامه داد: اصلاح شبکه آب روستای میرآو نیز با همکاری آبفای شهرستان سنندج، دهیاری و مشارکت و خودیاری مردم روستا در حال انجام است و تکمیل این طرح، زمینه را برای اجرای مراحل بعدی پروژه فراهم میکند.
وی خاطرنشان کرد: پس از تکمیل اصلاح شبکه آب، عملیات جدولگذاری، زیرسازی و آسفالت مسیر توسط بنیاد مسکن انجام خواهد شد و تلاش میکنیم این اقدامات پیش از آغاز فصل سرما به نتیجه برسد.
فرماندار سنندج تأکید کرد: همکاری و هماهنگی دستگاههای اجرایی، دهیاری و مشارکت مردم میتواند روند اجرای پروژههای عمرانی در روستاها را تسریع کند و زمینه ارتقای زیرساختها و دسترسی بهتر روستاییان به خدمات را فراهم سازد.
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