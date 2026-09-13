به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی کیان‌مهر ظهر یکشنبه در جریان بازدید میدانی از مرکز عمل‌آوری میگو در شهرستان گمیشان، اظهار کرد: گلستان با برخورداری از حدود چهار هزار هکتار مزارع پرورش میگو، ظرفیت قابل توجهی در زمینه تولید، فرآوری و صادرات این محصول دارد.

وی افزود: صنعت میگو علاوه بر نقش مهمی که در افزایش تولید و توسعه صادرات استان دارد، می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار باشد و در این میان، ظرفیت مناسبی برای اشتغال زنان سرپرست خانوار نیز فراهم می‌کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان با اشاره به وضعیت واحدهای فرآوری میگو در استان گفت: در حال حاضر هشت مرکز فرآوری میگو در گلستان فعال است و با بهره‌برداری از یک واحد جدید در هفته آینده، تعداد مراکز عمل‌آوری این محصول به ۹ واحد افزایش خواهد یافت.

کیان‌مهر ادامه داد: برای راه‌اندازی واحد جدید بیش از ۸۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انجام شده که بهره‌برداری از آن می‌تواند ظرفیت فرآوری میگو در استان را افزایش دهد و به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید منجر شود.

وی با بیان اینکه توسعه صنایع فرآوری نقش مهمی در افزایش ارزش افزوده محصولات تولیدی دارد، گفت: با گسترش این مراکز، زمینه اشتغال حدود دو هزار نفر در حوزه فرآوری میگو در استان فراهم خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان همچنین بر ظرفیت صادراتی محصولات فرآوری‌شده میگو تأکید کرد و افزود: بخش قابل توجهی از محصول فرآوری‌شده با هدف عرضه در بازارهای خارجی صادر خواهد شد که این موضوع می‌تواند به تقویت جایگاه گلستان در بازارهای صادراتی کمک کند.

کیان‌مهر حمایت از سرمایه‌گذاری و تکمیل زنجیره ارزش میگو را از محورهای مهم برنامه اقتصادی استان برشمرد و اظهار کرد: روند توسعه واحدهای فرآوری با هدف افزایش اشتغال، رونق تولید و تقویت صادرات با جدیت دنبال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: تکمیل زنجیره تولید تا فرآوری و صادرات، علاوه بر افزایش ارزش اقتصادی محصول، می‌تواند ظرفیت‌های موجود در صنعت میگوی گلستان را به فرصت‌های جدید برای اشتغال و توسعه اقتصادی تبدیل کند.