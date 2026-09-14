به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر طهماسبی اظهار کرد: سرمایه‌گذاران چینی با هدف توسعه همکاری‌های تجاری با ایران و گلستان، حوزه لجستیک و صادرات و واردات را به‌عنوان محور اصلی فعالیت خود انتخاب کرده‌اند.

وی افزود: مبنای اولیه سرمایه‌گذاری این مجموعه حدود ۱۰۰ میلیون دلار پیش‌بینی شده و امیدواریم با توسعه فعالیت‌ها و استفاده از ظرفیت‌های موجود، این رقم در ادامه به یک میلیارد دلار برسد.

استاندار گلستان با اشاره به ظرفیت‌های منطقه‌ای برای توسعه تجارت با چین و قزاقستان اظهار کرد: این سرمایه‌گذاری می‌تواند زمینه جابه‌جایی کالا میان ایران، چین و قزاقستان را فراهم کرده و بخشی از نیازهای تجاری این کشورها را پوشش دهد.

طهماسبی ادامه داد: سرمایه‌گذاران چینی علاوه بر انتقال کالا از چین به ایران، در بخش صادرات کالا از ایران به چین و قزاقستان نیز فعالیت خواهند داشت و ظرفیت‌های موجود در استان می‌تواند بستر مناسبی برای گسترش این مبادلات باشد.

وی با اشاره به معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان به این مجموعه گفت: تمامی ظرفیت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری گلستان در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گرفته و آنها پس از انجام مطالعات لازم، فعالیت خود را در حوزه لجستیک و تجارت منطقه‌ای دنبال خواهند کرد.

استاندار گلستان همچنین منطقه آزاد اینچه‌برون را یکی از محورهای مورد توجه در این همکاری‌ها دانست و گفت: امیدواریم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه آزاد اینچه‌برون، زمینه حضور فعال‌تر سرمایه‌گذاران و تجار ایرانی در بازارهای چین و قزاقستان نیز فراهم شود.

طهماسبی خاطرنشان کرد: توسعه این همکاری‌ها می‌تواند فرصت مناسبی برای تجار، بازرگانان و سرمایه‌گذاران گلستانی و ایرانی ایجاد کند تا از ظرفیت‌های اقتصادی چین و قزاقستان برای گسترش صادرات و مبادلات تجاری بهره ببرند.