نوسازی ناوگان کشاورزی فارس با جذب ۲۸۳ میلیارد تومان تسهیلات

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم لطفعلیان گفت: سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در چهاردهمین سال پرداخت تسهیلات خط اعتباری مکانیزاسیون، تاکنون ۷۱ درصد از اعتبارات تخصیصی خود را جذب کرده است.
وی ادامه داد: از مجموع ۵۶۶ میلیارد تومان بودجه سالانه تخصیصیافته به استان، تاکنون ۲۸۳ میلیارد تومان تسهیلات در راستای نوسازی ناوگان ماشینآلات کشاورزی و افزایش بهرهوری جذب شده است.
رئیس اداره امور فناوریهای مکانیزه سازمان جهاد کشاورزی فارس افزود: این میزان تسهیلات تاکنون به خرید ۱۵۴ دستگاه تراکتور و ۴۲ دستگاه ادوات کشاورزی منجر شده و ۷۷ میلیارد تومان نیز برای خرید ژنراتور مورد نیاز گلخانهها، مرغداریها و صنایع تبدیلی اختصاص یافته است.
تمرکز فارس بر فناوریهای نوین کشاورزی
لطفعلیان با اشاره به اولویتهای استان در حوزه مکانیزاسیون گفت: در مسیر تحول ساختاری ماشینآلات کشاورزی، فناوریهای نوین، ادوات کشاورزی حفاظتی از جمله کارندههای کشت مستقیم و کمخاکورزی، سمپاشهای بومدار، ماشینآلات برداشت محصولات زراعی و باغی و تجهیزات گلخانهای، دام، طیور و شیلات در اولویت حمایت قرار دارند.
وی افزود: پرداخت تسهیلات برای خرید کمباین نیز از دیگر اولویتهای سازمان جهاد کشاورزی فارس است و در صورت اتمام سقف اعتباری استان، منابع مورد نیاز از محل اعتبارات ملی تأمین خواهد شد.
رئیس اداره امور فناوریهای مکانیزه سازمان جهاد کشاورزی فارس ادامه داد: تغییر سیاست تخصیص تراکتور نیز به یکی از محورهای مهم امسال تبدیل شده است. با توجه به اینکه شاخص برخورداری استان از تراکتور به یک دستگاه برای هر ۱۷ هکتار رسیده، رویکرد جدید بر جایگزینی ماشینآلات فرسوده به جای افزایش کمی ناوگان متمرکز شده است.
وی گفت: بر این اساس، متقاضیان خرید تراکتور ملزم به خرید همزمان ادوات نوین هستند و ادوات سنتی و کمبازده مانند گاوآهنهای برگرداندار و کودپاشهای سانتریفیوژ نیز از چرخه حمایت خارج شدهاند.
کاهش ۵۰ درصدی مصرف آب در کشت ذرت
لطفعلیان با اشاره به توسعه کشاورزی حفاظتی در فارس افزود: تغییر آرایش کاشت ذرت از ۷۵ به ۱۴۰ سانتیمتر، کاهش ۵۰ درصدی مصرف آب و ۱۳ درصدی مصرف بذر را به دنبال داشته و فارس را در این زمینه به رتبه نخست کشور رسانده است.
وی اضافه کرد: ارتقای مکانیزاسیون کاشت گندم آبی به ۸۷ درصد و توسعه کشتهای کمخاکورزی در اراضی دیم با هدف حفظ رطوبت خاک و مقابله با آثار تغییرات اقلیمی از دیگر اقدامات انجامشده در این حوزه است.
رئیس اداره امور فناوریهای مکانیزه سازمان جهاد کشاورزی فارس گفت: برای توسعه کشت حفاظتی، چهار دستگاه کارنده کشت مستقیم بهصورت امانی در اختیار سازمان قرار گرفته است تا شهرستانها بتوانند از ظرفیت این تجهیزات استفاده کنند.
وی ادامه داد: برخی شرکتهای تولیدکننده نیز با پرداخت تسهیلات قرضالحسنه، شرایط مناسبی را برای خرید محصولات تولیدی خود توسط کشاورزان فراهم کردهاند.
۱۱ هزار و ۷۰۰ تراکتور فارس به سامانه هوشمند سوخت مجهز شد
لطفعلیان با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه مدیریت هوشمند سوخت گفت: تاکنون ۱۶ هزار دستگاه تراکتور برای تجهیز در سامانه هوشمند سوخت ثبتنام شدهاند که از این تعداد، ۱۱ هزار و ۷۰۰ دستگاه به این سامانه مجهز شدهاند.
وی افزود: بر اساس برنامه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، باید تا پایان سال ۲۲ هزار دستگاه تراکتور به سامانه هوشمند سوخت مجهز شوند.
رئیس اداره امور فناوریهای مکانیزه سازمان جهاد کشاورزی فارس در پایان گفت: بهمنظور افزایش بهرهوری و کاهش هزینههای تولید در شهرستانهای جنوبی استان، استفاده از ماشینهای نشاکار برای تولید محصولات سبزی و صیفی نیز در دستور کار قرار گرفته است و بهرهبرداران میتوانند از تجهیزات موجود در سازمان یا ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنند.
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