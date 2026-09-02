به گزارش خبرنگار مهر، حمزه رستم‌پور شامگاه چهارشنبه در حاشیه آیین نخستین برداشت میگوی پرورشی مازندران در ساری، با اشاره به عملکرد یک‌ساله شیلات استان اظهار کرد: مجموعه اقدامات انجام‌شده در مازندران فراتر از انتظار بوده و طرح‌های جدیدی در حوزه آبزی‌پروری، بازسازی ذخایر و توسعه صید در استان به اجرا درآمده است.

وی یکی از اقدامات مهم انجام‌شده در مازندران را آغاز پرورش ماهی آزاد در دریای خزر عنوان کرد و افزود: این طرح از جنبه‌های اقتصادی، محیط‌زیستی و تحولی اهمیت زیادی دارد و قرار است در ادامه، پرورش ماهی آزاد در دریا به شکل تجاری دنبال شود.

رئیس سازمان شیلات ایران با اشاره به مسئولیت این سازمان در زمینه بازسازی ذخایر آبزیان دریای خزر گفت: در سال جاری بیش از ۸۰ میلیون قطعه بچه‌ماهی در حاشیه خزر رهاسازی شده است که این اقدام نقش مهمی در حفظ ذخایر و پایداری فعالیت صیادی خواهد داشت.

رستم‌پور همچنین به موفقیت طرح آزمایشی پرورش میگو در مازندران اشاره کرد و گفت: تولید میگوی پرورشی در سال گذشته در کشور به حدود ۶۲ هزار تن رسید که بیش از ۷۰ درصد آن صادر شد و این صادرات حتی در شرایط دشوار اقتصادی و جنگی نیز ادامه داشت.

وی افزود: بخش عمده تولید میگوی کشور در استان‌های جنوبی انجام می‌شود و حدود ۶ درصد از تولید نیز در گمیشان استان گلستان صورت می‌گیرد، اما اجرای طرح آزمایشی در مازندران نشان داد که این استان نیز از ظرفیت مناسبی برای پرورش میگو برخوردار است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: رشد میگوهای تولیدشده در این طرح حتی فراتر از برآورد اولیه کارشناسان بود و نتایج به‌دست‌آمده می‌تواند نقطه آغاز یک تحول جدید در حوزه آبزی‌پروری مازندران باشد.

رستم‌پور با بیان اینکه اراضی مستعد پرورش میگو در مازندران در حال شناسایی است، تصریح کرد: پس از اخذ مجوزهای لازم از دستگاه‌های مرتبط، روند توسعه این فعالیت در استان آغاز خواهد شد و تلاش می‌کنیم اراضی مناسب از طریق سازوکارهای مختلف، از جمله مشارکت و واگذاری به مردم، در اختیار متقاضیان قرار گیرد.

وی یکی از الزامات توسعه این صنعت را تأمین منابع مالی دانست و گفت: مذاکراتی با دستگاه‌های مرتبط و بانک کشاورزی انجام شده و در صورت تأمین اعتبار، امکان ورود سرمایه‌گذاران به این حوزه بیش از گذشته فراهم می‌شود.

رئیس سازمان شیلات ایران با اشاره به وجود تقاضای سرمایه‌گذاری در صنعت میگو اظهار کرد: در گمیشان حتی تعداد سرمایه‌گذاران از ظرفیت اراضی و امکانات موجود بیشتر است؛ بنابراین در مازندران نیز اگر بسترهای لازم فراهم شود، می‌توان از ظرفیت سرمایه‌گذاران برای توسعه این صنعت استفاده کرد.

وی همچنین از امکان استفاده فعالان این بخش از پوشش بیمه‌ای خبر داد و افزود: بخشی از هزینه بیمه توسط دولت پرداخت می‌شود و در قالب بیمه روستایی، امکان حمایت از افراد فعال در این حوزه وجود دارد که می‌توان اجرای آن را از همین حالا دنبال کرد.

رستم‌پور در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت صید کیلکا در مازندران اشاره کرد و گفت: صیادان استان سال گذشته حدود ۶ هزار و ۵۰۰ تن کیلکا صید کردند و بررسی آمار سه ماه اخیر نشان می‌دهد میزان صید نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است.

وی ادامه داد: میزان صید کیلکا در سه ماهه امسال از حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ تن در مدت مشابه سال قبل به حدود دو هزار تن رسیده است که افزایش چندبرابری را نشان می‌دهد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی یکی از عوامل مؤثر در این افزایش را ارتقای دانش و تجربه صیادان دانست و گفت: صیادان با شناخت بهتر زمان مناسب حضور در دریا و بازگشت از صید، توانسته‌اند عملکرد خود را به شکل محسوسی افزایش دهند.

وی در پایان با اشاره به ظرفیت‌های مازندران در حوزه ماهیان خاویاری و آب‌بندان‌ها خاطرنشان کرد: این استان در بخش‌های مختلف شیلاتی ظرفیت بالایی دارد و با توسعه سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های جدید، می‌توان سهم آبزی‌پروری را در اقتصاد استان افزایش داد.