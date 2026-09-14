استخر فجر نمین بعد از یک دهه رکود راه اندازی می شود

مهران امانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهرستان نمین با جمعیتی بیش از ۶۰ هزار نفر تنها یک استخر دارد که بیش از ۱۰ سال تعطیل و راکد مانده است و این امر موجب گلایه‌مندی اهالی شهرستان نمین شده است.

وی افزود: شهروندان با انتقاد شدید از وضعیت تنها استخر شهر نمین ابراز نارضایتی کرده و مطالبه‌گری می‌کنند که چرا تنها استخر شنای شهرستان نمین بیش از ۱۰ سال تعطیل است.

تنها استخر نمین تا پایان سال راه‌اندازی می‌شود

فرماندار نمین گفت: انتظار اهالی شهرستان نمین، به‌ویژه جوانان، در ارتباط با راه‌اندازی مجدد استخر بجاست. تعطیلی استخر شنای شهر نمین یکی از مشکلات مهم شهروندان بوده که تعمیر، تجهیز و راه‌اندازی مجدد آن از طریق ظرفیت قانونی ماده ۲۷ به سرمایه‌گذار بخش خصوصی واگذار شده است.

وی با بیان اینکه با پیگیری‌های انجام‌شده بخش بزرگی از تعمیرات استخر انجام شده است، ادامه داد: استخر وضعیت مناسبی نداشت؛ به همین دلیل تعمیر و بازسازی آن زمان‌بر بود و تا چند ماه آینده به اتمام می‌رسد.

فرماندار شهرستان نمین با اشاره به اینکه تنها راه‌اندازی استخر کافی نیست، تصریح کرد: باید تبلیغات کافی صورت گیرد و از ظرفیت‌های موجود، به‌ویژه راه‌اندازی هیئت شنا و جذب ورزشکاران و جوانان، و همچنین فرهنگ‌سازی در بین مردم شهر و شهرستان در خصوص فواید استفاده از استخر بهره گرفته شود تا موجب استقبال و حضور پرشور مردم شود.