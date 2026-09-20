به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قلندری در جلسه بررسی روند اعطای تسهیلات و مشکلات زیرساختی واحدهای تولیدی شهرستان اردبیل که با حضور مدیران و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها برگزار شد، اظهار داشت: اولویت اصلی شهرستان، حمایت همه‌جانبه از واحدهای تولیدی، تسهیل فرآیند پرداخت تسهیلات و تکمیل پروژه‌های دارای پیشرفت فیزیکی بالا است، وی گفت :با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده عملیات اجرایی پروژه‌های کلیدی و زیربنایی از جمله شهرک صنعتی جدید، شهرک کشاورزی و شهرک شیلات در شهرستان آغاز شده است

فرماندار اردبیل با اشاره به روان‌سازی پرداخت تسهیلات سفر رئیس‌جمهور و سایر منابع مالی به متقاضیان افزود: روند اعطای تسهیلات به طرح‌های اولویت‌داری که تقاضای افزایش ظرفیت دارند از محل منابع مختلف تسهیل می‌شود. همچنین با صحت‌سنجی لیست‌های دریافتی از اداره امور مالیاتی، طرح‌های تولیدی با پیشرفت بالای ۸۰ درصد برای دریافت تسهیلات ارزیابی و معرفی می‌شوند و طرح‌های راکدی که با مشکلاتی در بانک‌ها یا دستگاه‌های اجرایی مواجه‌اند نیز احصا و بررسی می‌شود.

قلندری بر برگزاری منظم «میز حمایت از سرمایه‌گذاری» برای حمایت از واحدهای تولیدی و طرح‌های بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: برای احیای واحدهای راکد و تامین سوخت دوم صنایع، پیگیری جدی انجام می‌شود تا چرخ تولید در شهرستان با سرعت بیشتر به چرخش بیاید.

وی در زمینه اشتغال نیز بر ضرورت مهارت‌آموزی هدفمند نیروی کار هماهنگ با نیازهای بازار در بخش‌های صنعت و کشاورزی تاکید کرد و افزود: این موضوع در هماه هماهنگ با نیازهای بازار در بخش‌های صنعت و کشاورزی تاکید کرد و افزود: این موضوع در هماهنگی با سازمان فنی‌وحرفه‌ای و با همکاری جدی دستگاه‌های اجر بخش تولید تامین شود.