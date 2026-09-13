امنیت غذایی قم در جنگ شرایط پایداری داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، روحالله ابراهیمی بعد از ظهر یکشنبه در آیین قدردانی از تلاشگران حوزه تأمین و توزیع کالاهای اساسی که در تالار امام جواد (ع) استانداری ترتیب یافت، جایگاه امنیت غذایی را همسنگ با سایر پایههای بنیادین اقتدار ملی قلمداد کرد و اظهار کرد: مجاهدت شبانهروزی کشاورزان و فعالان زنجیره تولید برای حفظ جریان توزیع نیازهای سفره مردم در بزنگاههای سخت جنگی، رفتاری جهادی و ضامن پایداری کشور است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم تحرکات خصمانه جبهه استکبار در سالیان متمادی را متمرکز بر تنگناهای معیشتی دانست و افزود: رویارویی با جمهوری اسلامی اکنون از نبرد اقتصادی به ابعاد نظامی و پروپاگاندای رسانهای تسری یافته، اما پایبندی و هوشیاری کمنظیر مردم در همراهی با تولیدکنندگان دلسوز، تمام طراحیهای مخرب را با شکست قطعی مواجه ساخته است.
وی با تبیین تمهیدات پدافندی در ساعات اولیه آغاز مخاصمات بیان کرد: بلافاصله پس از شروع وضعیت اضطراری، سلسلهجلسات همافزایی با همراهی دستگاههای دولتی، اتاق بازرگانی، فعالان بخش خصوصی، جهاد کشاورزی و مجموعههای انتظامی و امنیتی برپا شد تا با تقسیم وظایف تخصصی، انسجام راهبردی برای صیانت از بازار شکل گیرد.
ابراهیمی نقشآفرینی کارآفرینان در بطن فرآیندهای سیاستگذاری را حیاتی ارزیابی کرد و ادامه داد: با اتکا به اندوختههای پیشین، نمایندگان تشکلهای اقتصادی و مدیران واحدهای تولیدی به اتاقهای برنامهریزی فراخوانده شدند تا راهکارهای میدانی آنان مبنای نظارت بر فرآیند تأمین اقلام و اقناع افکار عمومی قرار گیرد.
همگرایی بخش خصوصی و دولت مانع از تنش در بازار شد؛ ذخایر اقلام حیاتی در وضعیت مطلوب قرار دارد
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم به خطرات پیش روی زنجیره پروتئینی از جمله دغدغههای جوجهریزی، انباشت نهادهها و قطعیهای احتمالی برق اشاره کرد و گفت: صیانت از تداوم تولید اقلام راهبردی اولویت اصلی ستاد اقتصادی بود؛ چرا که هرگونه اختلال در فرآیند عرضه میتوانست دستمایه القای ناامنی روانی در جامعه شود که خوشبختانه با تدابیر هماهنگ، این موانع مهار شد.
وی فرآیند تولید و توزیع نان، آرد، تخممرغ و گوشت مرغ را دارای وضعیتی مطمئن خواند و تصریح کرد: تشکلهای صنفی و متولیان صنایع غذایی پا به پای ساختارهای حاکمیتی در میدان حاضر شدند و شرایط عبور مقتدرانه از مقطع حساس جنگی را مهیا کردند.
ابراهیمی با بازخوانی وضعیت استمرار عرضه در شرایط ویژه کشور طی شش ماه سپریشده اظهار داشت: به رغم استمرار فضای خاص ناشی از جنگ، مراکز عرضه و انبارهای قم با هیچگونه خلأ کالایی روبهرو نشدند، هرچند چالشهایی در افزایش نرخها و گرانفروشی وجود دارد که مهار آن و تسهیل معیشت شهروندان عزم مضاعف نهادهای بازرسی را میطلبد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم پایش مداوم جریان مبادلات خرد و عمده را راهبردی کلیدی برشمرد و بیان کرد: با نظارت بر تراکنشهای فروشگاهها مشخص شد نه تنها تمایلی به ذخیرهسازی نامتعارف از سوی مردم رخ نداد، بلکه سطح مصارف روزانه نسبت به ایام عادی روندی متعادلتر یافت و ویترین مغازهها هرگز از کالا خالی نماند.
وی تلفیق تجارب بخش خصوصی با ظرفیتهای نظارتی دولت را الگویی موفق در اداره امور برشمرد و افزود: بخش عمده موفقیت در تثبیت اقتصاد استان ثمره رایزنی کارشناسی با صاحبان صنایع است و این پیوند باید به سازوکاری دائمی در زیست اقتصادی قم مبدل شود.
رهاسازی حقآبه سد ۱۵ خرداد برای نجات باغات
ابراهیمی اقدامات حفاظتی از منابع پایه تولید در بخش زراعت و باغداری را تشریح کرد و گفت: با پیگیری مدیریت ارشد استان، رایزنی نمایندگان در خانه ملت و مشارکت وزارت نیرو، رهاسازی آب از ذخایر سد ۱۵ خرداد در دو مرحله عملیاتی شد تا تهدید کمآبی و خشکسالی باغات پاییندست در پهنه جغرافیایی قم به حداقل کاهش یابد.
وی به کارگیری ابزارهای قانونی برای گرهگشایی از مسائل تولیدکنندگان را ضروری دانست و ادامه داد: علاوه بر نشستهای ستاد تسهیل و کارگروههای فنی بخش کشاورزی، در پروندههای ویژه و کلان جهت جلب پشتیبانیهای کشوری، از ظرفیت شورای تأمین استان بهرهگیری شد تا روندهای اجرایی با حداکثر سرعت محقق شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم در پایان خاطرنشان کرد: صیانت از سفره شهروندان و پشتیبانی قاطع از صنعتگران و کشاورزان خط قرمز مدیریت اجرایی استان است و هماهنگی همهجانبه برای صیانت از چرخه پایدار امنیت غذایی با تمام قوا ادامه خواهد داشت.
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