جریان خیر و احسان به یک فرهنگ ماندگار در اردبیل تبدیل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا حسیننژاد اظهار کرد: فرهنگ خیر و احسان، فرهنگ ماندگاری است که با تلاش جمعی مردم، بهویژه حرکتهای بیبدیل رسانهها، توسعه و تسری پیدا کرده و عموم مردم علاقهمند به مشارکت در طرحهای خیرخواهانه هستند.
وی با اشاره به اقدام ابتکاری کمیته امداد استان اردبیل افزود: ما در کمیته امداد استان به صورت ابتکاری موفق شدیم تا سرود رسمی برای حمایت از کارهای خیرخواهانه و کمک به نهاد انقلابی کمیته امداد تهیه و تدوین کنیم که آهنگسازی آن را امین رسولی انجام داده و گروه سرود الغدیر، زمینه اجرای این سرود را فراهم کرده است.
حسیننژاد از برگزاری جشنواره ادبی-هنری اردبیل، دیار احساس، ایمان و احسان خبر داد و تصریح کرد: برگزاری این رویداد، خصیصه ذاتی نیکوکاری مردم اردبیل را به رخ خواهد کشید تا همه بدانند که در انفاق و نوعدوستی، مردم اردبیل بینظیر و بیهمتا هستند.
وی با اشاره به ریشههای این خصیصه ارزشمند، افزود: این خصیصه تمامنشدنی، نشان از گذشته پاک و احساسات ارزشمند نیاکان ماست که بعد از قرنها، همچنان شهر حسینی اردبیل را شهر خیرین و دیار احساسات پاک و همچنین احسان به نیازمندان معرفی میکند.
مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل با تأکید بر مسئولیت اجتماعی این نهاد، خاطرنشان کرد: ما به عنوان نهاد حمایتی، در ادای دین به این موضوع و انجام مسئولیت اجتماعی، تلاش میکنیم تا در کنار سایر دستگاهها به برگزاری مطلوب این جشنواره و رویداد کمک کنیم تا جریانسازی خیر و احسان به شکل مطلوب اتفاق بیفتد.
وی با تأکید بر نقش همه افراد جامعه در این حرکت، بیان کرد: فارغ از نامها، حرکت انساندوستانه و مهربانانه تکتک افراد جامعه در این مسیر ستودنی است و قطعاً اردبیل با معرفی ظرفیتهای خود به عنوان دیار احساس، ایمان و احسان، زمینهساز یک حرکت ماندگار در تحقق اهداف و برنامههای پاک آیین خواهد بود.
حسیننژاد در ادامه با اشاره به اهداف این رویداد، بیان کرد: ما با برگزاری چنین رویدادهایی میتوانیم چهره خشونت و نزاع را از صورت این شهر پاک کرده و به برچسبهای گذشته در مورد جایگاه اردبیل در خشونت و نزاع پایان بدهیم و زمینهساز یک حرکت بیبدیل و زیبنده در تقویت احساسات پاک و ارزشمند باشیم.
وی با دعوت از هنرمندان برای مشارکت در این رویداد، افزود: همه پای کار آمدهاند تا این رویداد زمینهساز معرفی چهره بیبدیل تاریخی، فرهنگی و اصالت این دیار باشد و قطعاً همه هنرمندان و صاحبان قلم با تولید آثار میتوانند در قالب این رویداد، روایتی زیبا از شایستگیهای دیار خیر و احسان و شایستگیهای دیار سبلان و جریان خیر و احسان به ثبت برسانند.
مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل با اشاره به بخشهای این رویداد، ادامه داد: این رویداد در پنج بخش ادبی شامل شعر نو و کلاسیک و همچنین تولید آثار فیلم کوتاه، مستند و موبایلگرافی برگزار میشود که به یقین آثار منتخب در اختتامیه این رویداد مورد تکریم و تجلیل قرار خواهند گرفت.
وی در پایان با نام بردن از مفاخر دیار اردبیل، اظهار کرد: ما بزرگانی همچون لطیف نباتیمقدم، حسنعلی علیپور، آیتالله سید علی سیدحاتمی، حاج داوود پیرعلایی و حسن برزگر جلایی را داریم که با احسانات خود، همواره نام نیکی را از خود و دیار اردبیل به یادگار گذاشتند.
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