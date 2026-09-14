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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۷:۵۱

محموله ۲۰۰ میلیاردی قطعات خودروی قاچاق به مقصد نرسید

محموله ۲۰۰ میلیاردی قطعات خودروی قاچاق به مقصد نرسید

بندرعباس -جانشین فرماندهی انتظامی استان هرمزگان از کشف یک محموله لوازم یدکی قاچاق به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال در شهرستان پارسیان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی عزیزیان در تشریح جزئیات خبر اظهار کرد: در راستای اجرای سیاست‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با هدف صیانت از اقتصاد ملی، ماموران انتظامی مستقر در ایست و بازرسی لاورچهو شهرستان پارسیان حین کنترل محور مواصلاتی پارسیان به سمت بندر لنگه ، موفق به شناسایی و توقیف یک دستگاه کامیون حامل محموله‌ای عظیم از کالای قاچاق شدند.

وی افزود: در جریان بازرسی دقیق این خودرو، تعداد ۳۹۰ قلم از انواع لوازم یدکی خودروهای سنگین که فاقد هرگونه مجوز قانونی و گمرکی بودند، کشف و ضبط شد.

این مقام انتظامی استان هرمزگان در ادامه با اشاره به ارزیابی‌های کارشناسان اقتصادی، ارزش مالی محموله کشف‌شده را معادل ۲۰۰ میلیارد ریال اعلام و بیان کرد: در این راستا، یک نفر دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی گردید.

جانشین فرماندهی انتظامی استان هرمزگان با اشاره به اهمیت این عملیات در صیانت از حقوق تولیدکنندگان داخلی و مقابله با ورود کالای غیرقانونی، اظهار داشت: پلیس با برخورد قاطع با عاملین ورود کالای قاچاق به کشور، از حاکمیت اقتصادی دفاع می‌کند و از هرگونه تلاش برای ورود کالای غیرقانونی به کشور جلوگیری خواهد کرد.

کد مطلب 6946330

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