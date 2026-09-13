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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۳۹

یکصد و نود و هفتمین شب از اجتماعات مردم شفت

یکصد و نود و هفتمین شب از اجتماعات مردم شفت

شفت- در این ویدئو تصاویری از حضور مردم شفت در شب یکصد و نود و هفتم اجتماعات را مشاهده می کنید.

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فیلم: قائم پورباقر

کد مطلب 6946346

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