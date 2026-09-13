https://mehrnews.com/x3d47b ۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۳۹ کد مطلب 6946346 استانها گیلان استانها گیلان ۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۳۹ یکصد و نود و هفتمین شب از اجتماعات مردم شفت شفت- در این ویدئو تصاویری از حضور مردم شفت در شب یکصد و نود و هفتم اجتماعات را مشاهده می کنید. دریافت 12 MB فیلم: قائم پورباقر کد مطلب 6946346 کپی شد مطالب مرتبط یکصد و نود و پنجمین شب از اجتماعات شبانه مردم شفت یکصد و نودمین شب از اجتماعات شبانه مردم شفت قرار یکصد و هشتاد و هشتم شفتیها برای دفاع از وطن یکصد و هشتاد و دومین تجمع شبانه شفتیها در میدان حضور مردم گرگان در امتداد شبهای همبستگی برچسبها شفت اجتماع مردمی بیعت با رهبر انقلاب
نظر شما