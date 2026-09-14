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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۴:۱۶

حضور مردم گرگان در امتداد شب‌های همبستگی

حضور مردم گرگان در امتداد شب‌های همبستگی

گرگان- مردم گرگان با برگزاری تجمعی شبانه، حضور خود را در ادامه این گردهمایی‌های مردمی به نمایش گذاشتند.

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کد مطلب 6946364

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