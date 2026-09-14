https://mehrnews.com/x3d47y ۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۴:۱۶ کد مطلب 6946364 استانها گلستان استانها گلستان ۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۴:۱۶ حضور مردم گرگان در امتداد شبهای همبستگی گرگان- مردم گرگان با برگزاری تجمعی شبانه، حضور خود را در ادامه این گردهماییهای مردمی به نمایش گذاشتند. دریافت 4 MB کد مطلب 6946364 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع مردم آستارا در یکصد و نود و هفتمین قرار شبانه مردم کردستان نماد ایستادگی بر سر ایمان و آرمان دلدادگی سرزمین «خورشید ولایت» به شب ۱۹۷ رسید روایت مهر از اجتماع شبانه مردم سنندج صد و نود و هفتمین شب تجمعات زنجانیها در بیعت با رهبر انقلاب صد و نود و هفتمین شب تجمعات مردم کرج در بیعت با رهبر انقلاب یکصد و نود و هفتمین شب از اجتماعات مردم شفت سردار رجبی: وحدت و انسجام مردم مهمترین عامل شکست محاسبات دشمن بود ۱۹۷ شب ایستادگی و اتحاد سلماسیها در اجتماع شبانه برچسبها گلستان تجمع مردمی گرگان
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