افتتاح مسکن محرومین در شفت با اعتبار ۹۰۰ میلیون تومان

به گزارش خبرنگار مهر؛ عصر یکشنبه و همزمان با هفته دفاع مقدس با حضور فرماندار شفت، فرمانده سپاه، مسول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی استان گیلان و جمعی از رؤسای ادارات یک واحد مسکن محرومین در شهرستان شفت با اعتباری بالغ بر ۹۰۰ میلیون تومان افتتاح شد.

این واحد مسکونی در راستای حمایت از خانواده‌های کم‌برخوردار و با همت بسیج سازندگی و مشارکت گروه‌های جهادی بسیج احداث شده است.

بر اساس این گزارش، در چند سال گذشته در مجموع ۱۲۰ واحد مسکن محرومین در شهرستان شفت با مشارکت بسیج سازندگی و گروه‌های جهادی بسیج احداث و به خانواده‌های نیازمند واگذار شده است.

این طرح‌ها با هدف کمک به تأمین سرپناه مناسب برای خانواده‌های کم‌برخوردار و در راستای محرومیت‌زدایی در مناطق مختلف شهرستان شفت اجرا شده است.