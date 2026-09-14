قیمت گازوئیل در آمریکا رکورد زد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، میانگین قیمت گازوئیل در آمریکا روز دوشنبه برای نخستین بار به ۶.۲۳ دلار در هر گالن رسید و رکورد جدیدی ثبت کرد؛ افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی از عوامل اصلی جهش قیمت سوخت اعلام شده است.

بر اساس داده‌های انجمن خودروی آمریکا (AAA)، قیمت گازوئیل در آمریکا روز دوشنبه به ۶.۲۳ دلار در هر گالن رسید. داده‌های این انجمن رکورد قبلی را ۶.۲۰۴ دلار در ۱۳ سپتامبر نشان می‌دهد.

قیمت گازوئیل هفته گذشته برای نخستین بار از مرز ۶ دلار عبور کرد و از آن زمان روند افزایشی خود را ادامه داده است.

در همین حال، قیمت نفت برنت در معاملات روز دوشنبه با حدود ۳ درصد افزایش به ۱۰۷.۶ دلار و نفت وست‌تگزاس اینترمدیت (WTI) با ۲.۸ درصد افزایش به ۱۰۲.۸ دلار در هر بشکه رسید. رویترز نیز از جهش قیمت نفت به دلیل اختلال در مسیرهای انتقال نفت در خلیج فارس و دریای سرخ خبر داده است.