داوود شهرکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آینده سیستان و بلوچستان در حوزه صنعت و معدن روشن است و روند سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده نشان می‌دهد شرایط استان نسبت به گذشته تغییرات قابل توجهی داشته است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان سیستان و بلوچستان افزود: زمانی در سیستان و بلوچستان طرح‌های بزرگ طلا، مس و فولاد وجود نداشت، اما امروز پروژه‌های متعددی در این حوزه‌ها در حال اجراست.

وی ادامه داد: یکی از پروژه‌های شاخص سرمایه‌گذاری‌های بزرگ معدنی در استان با سرمایه‌گذاری حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان در حال اجراست و اجرای چنین طرح‌هایی نشان می‌دهد بخش معدن به سمت سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و ایجاد صنایع مرتبط با مواد معدنی حرکت کرده است.

شهرکی گفت: این طرح‌ها در صورت تکمیل و بهره‌برداری می‌توانند آثار اقتصادی خود را در شهرستان‌های محل اجرای پروژه‌ها و در سطح استان نشان دهند.

وی درباره تأثیر صنایع بزرگ بر توسعه شهری نیز اظهار کرد: طبق قانون، سه درصد از ارزش افزوده فروش در اختیار شهرداری‌های هر شهر قرار می‌گیرد و این منابع می‌تواند در توسعه شهری مورد استفاده قرار گیرد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: بخش زیادی از پروژه‌های بزرگ صنعتی و معدنی استان هنوز در مرحله احداث قرار دارند و با رسیدن آنها به مرحله تولید و فروش، آثار اقتصادی این طرح‌ها بیشتر نمایان خواهد شد.

وی گفت: مسیر طی‌شده در سال‌های اخیر نشان می‌دهد سیستان و بلوچستان ظرفیت‌های بزرگی در بخش صنعت و معدن دارد و با تکمیل طرح‌های در دست اجرا، آثار آن به تدریج در زندگی مردم و توسعه مناطق مختلف استان نمایان خواهد شد.