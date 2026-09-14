«محفل» به دنبال تبدیل مخاطب تلویزیونی به همزیستی قرآنی است

خبرگزاری مهر- گروه استانها: برنامه «محفل» در آستانه تولید فصل پنجم، با رویکردی متفاوتتر از گذشته به دنبال کشف سوژههایی است که قرآن را به متن زندگی روزمره مردم پیوند میدهد؛ از مسائل اقتصادی و کسبوکار حلال گرفته تا خانواده، سبک زندگی، روابط اجتماعی و دغدغههای تربیتی. همزمان، تجربه فصلهای گذشته نشان داده است که مخاطبان «محفل» از تماشاگر صرف فراتر رفته و به مطالبهگر محتوای قرآنی و مشارکتکننده در برنامههای جانبی آن تبدیل شدهاند.
محمدحسین علیزاده کیاپی، سردبیر برنامه «محفل» در گفتوگویی تفصیلی با خبرنگار مهر، از روند سوژهیابی فصل پنجم، تغییر رویکرد محتوایی برنامه، مطالبه مخاطبان برای تولیدات قرآنی، پویش حفظ جزء سی با مشارکت حدود ۵۰۰ هزار نفر، ظرفیت «محفل» برای ایجاد جریانهای قرآنی در استانها و همچنین تجربه حضور بینالمللی این برنامه سخن گفت و بر ضرورت همافزایی دستگاههای فرهنگی و قرآنی برای تبدیل ظرفیت رسانه به جریان اجتماعی تأکید کرد.
فصل پنجم «محفل» در چه مرحلهای از تولید قرار دارد؟ و محور اصلی سوژههای فصل جدید در چه قالبی است؟
هم اکنون در آستانه تولید فصل پنجم «محفل» هستیم و چند ماه است که فرآیند سوژهیابی آغاز شده است. یکی از مسیرهای اصلی ما سفرهای استانی است و همزمان با حضور ما در زنجان، گروههای دیگری نیز در استانهای مختلف حضور دارند.
نگاه ما این است که سوژه باید کشف شود. سوژه خوب کمتر پیش میآید که خودش ثبتنام کند؛ بنابراین یا از سوی مردم معرفی میشود یا باید به کف میدان برویم و آن را پیدا کنیم.
بخشی از سوژههای «محفل» مانند گذشته حافظان، قاریان و فعالان قرآنی هستند، اما نگاه ویژه ما به سوژههایی است که با زندگی واقعی مردم ارتباط دارند.
برای نمونه، در یکی از برنامهها فردی درباره موضوع ربا صحبت کرد. بعد از پخش برنامه، تماسهای زیادی گرفتیم و مردم میپرسیدند که ما درگیر چنین معاملات مالی شدهایم و برای جبران آن چه باید انجام دهیم. این نشان داد که وقتی یک موضوع قرآنی مستقیماً با زندگی مردم ارتباط پیدا میکند، مخاطب با آن درگیر میشود.
موضوعاتی مانند ارث، همسایه، امانت، تعاملات مالی، ربا، شرطبندی، قمار و حتی خمس، موضوعاتی هستند که مردم باید درباره آنها آگاهی داشته باشند. بسیاری حتی نمیدانند خمس چیست، چگونه محاسبه میشود و در چه شرایطی واجب است. بنابراین به دنبال سوژههایی هستیم که مردم در زیست عادی خود با آنها مواجه باشند.
مخاطب «محفل» طی این سالها چه تغییری کرده است؟
مخاطب پس از پنج فصل «محفل» و تولید «محفل ستارهها» دیگر صرفاً یک مخاطب تلویزیونی نیست؛ به نوعی به یک «همزیست قرآنی» تبدیل شده است. او فقط برنامه را نمیبیند، بلکه مطالبه دارد و از ما درباره مسائل مختلف قرآنی و سبک زندگی درخواست محتوا میکند.
«محفل ستارهها» نیز اساساً به درخواست مردم شکل گرفت. مخاطبان میگفتند بزرگسالان «محفل» را میبینند و برای بچهها نیز برنامه تخصصی میخواهند. اکنون فصل سوم این برنامه تولید شده و در شبکههای سه و پویا پخش میشود.
«مدرسه محفل» با چه هدفی راهاندازی شد؟
برخی مخاطبان میگفتند در شهر یا منطقه ما استاد قرآن وجود ندارد و نمیدانیم برای یادگیری قرآن چه کنیم. بر همین اساس «مدرسه محفل» راهاندازی شد.
در این مجموعه از آموزش تجوید و حفظ قرآن تا مباحث سبک زندگی، اقتصاد در قرآن، خانواده، همسرداری و مباحث تفسیری ارائه میشود. برای نمونه، استادان مختلف از جمله آقای ابوالقاسمی آموزشهایی ارائه کردهاند و آقای شاکرنژاد نیز تلاوت کامل قرآن را با استفاده از دستگاهها و نغمات مختلف ضبط کردهاند تا الگویی برای علاقهمندان باشد.
با توجه به مطالبه مخاطبان برای برنامه قرآنی در تابستان، پویش حفظ جزء سی راهاندازی شد و اکنون تعداد شرکتکنندگان به حدود نیم میلیون نفر رسیده است
با توجه به مطالبه مخاطبان برای برنامه قرآنی در تابستان، پویش حفظ جزء سی راهاندازی شد و اکنون تعداد شرکتکنندگان به حدود نیم میلیون نفر رسیده است.
این پویش در اپلیکیشن «محفلان» اجرا میشود و ۸۸ گام برای آن طراحی شده است. مخاطب به صورت روزانه و هفتگی مراحل را طی میکند و برای بخشهای مختلف نیز جوایزی در نظر گرفته شده است.
یکی از عوامل استقبال، استفاده از گیمیفیکیشن بود؛ یعنی فرآیند حفظ قرآن را در قالب بازی طراحی کردیم. این تجربه باعث شد مخاطب با حفظ قرآن ارتباط متفاوتی برقرار کند.
بیش از ۱۰۰ هزار قطعه فیلم نیز از مردم دریافت کردهایم که در آنها افراد مراحل حفظ خود را ارسال کردهاند. این میزان مشارکت نشان میدهد که پویش فقط دیده نشده، بلکه مخاطبان عملاً وارد فرآیند حفظ شدهاند.
آیا درخواست مخاطبان از «محفل» به تولیدات تلویزیونی محدود است یا تنوع در تولید پیگیری می شوند؟
خیر. مخاطبان درخواست انیمیشن، فیلم سینمایی، سریال، بازی و سرگرمی قرآنی دارند. این نشان میدهد مخاطب در حوزه قرآن تشنه محتواست.
قرآن ظرفیت تمامنشدنی دارد و به همین دلیل برخلاف بسیاری از برنامههای تلویزیونی که پس از چند فصل با مشکل سوژه مواجه میشوند، «محفل» همچنان سوژههای فراوانی دارد. حتی اگر تا فصل صدم ادامه پیدا کند، سوژه قرآنی وجود خواهد داشت.
از سوی دیگر، خود «محفل» نیز به ایجاد جریانهای قرآنی کمک میکند. گاهی معرفی یک سوژه در یک شهرستان باعث ایجاد موج حفظ یا فعالیت قرآنی در همان منطقه میشود و همین جریانها دوباره سوژههای جدید ایجاد میکنند.
«محفل» چه ظرفیتی در حوزه بینالملل ایجاد کرده است؟
یکی از مهمترین ظرفیتهای «محفل»، دیپلماسی قرآنی است. در سفرهایی مانند بنگلادش و اندونزی، استقبال گسترده مردم را دیدیم. در مسجد استقلال اندونزی، جمعیت زیادی برای حضور در برنامه آمدند.
امروز مخاطبان کشورهای مختلف حتی سبک تلاوت استادان «محفل» را میشناسند و از آنها تقلید میکنند. برنامه نیز به پنج زبان زنده دنیا دوبله میشود و حدود هشت شبکه جهانی آن را پخش میکنند.
قرآن زبان مشترک و فرهنگ مشترک بیش از یک میلیارد مسلمان است و این ظرفیت میتواند در کنار فرهنگ قرآنی، زمینه ارتباط فرهنگی مؤثرتر با فرهنگ ایرانی ـ اسلامی را نیز فراهم کند.
برای گسترش جریان قرآنی در کشور، نقش سایر دستگاهها چیست؟ و نقش طرح «زندگی با آیهها» در این میان چیست؟
«محفل» یک فعالیت رسانهای است و نمیتواند به تنهایی زیرساخت قرآنی کشور را ایجاد کند. اگر فردی بعد از دیدن برنامه بخواهد در شهر خود در کلاس قرآن شرکت کند، باید زیرساخت لازم در اختیارش باشد.
آموزش و پرورش، سازمان تبلیغات اسلامی، دارالقرآنها، اوقاف، رسانه ملی و سایر مجموعههای مرتبط باید کنار یکدیگر قرار گیرند. ما حدود ۱۶ میلیون دانشآموز داریم و اگر قرار است قرآن در کشور رونق حداکثری پیدا کند، همه اضلاع حکمرانی قرآنی باید همسو باشند.
یکی از مشکلات، فعالیتهای جزیرهای است. برای نمونه، چند نهاد مختلف همزمان طرح حفظ جزء سی دارند. اگر این ظرفیتها کنار هم قرار گیرد و از زیرساخت مشترک استفاده شود، بازدهی بسیار بیشتری خواهد داشت.
سازمان تبلیغات اسلامی یکی از حامیان مهم این جریان است و طرح «زندگی با آیهها» ظرفیت ارزشمندی ایجاد کرده است. بخش زیادی از محتوای «محفل» مبتنی بر آیات این طرح است و تلاش میکنیم در «محفل ستارهها» و برنامه بزرگسالان نیز از آن استفاده کنیم.
وقتی مردم یک آیه را در فضای شهری میبینند و همان آیه را در «محفل» نیز میشنوند، این همافزایی باعث میشود مفهوم آیه بهتر در ذهن و زندگی آنها تثبیت شود.
«محفل» در برخی مقاطع توانسته تا حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد مخاطبان تلویزیون را جذب کند، اما بخشی از جامعه تلویزیون نمیبیند یا با قالب برنامه ارتباط برقرار نمیکند
تنوع فرمی یکی از برنامههای اصلی ماست. «محفل» در برخی مقاطع توانسته تا حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد مخاطبان تلویزیون را جذب کند، اما بخشی از جامعه تلویزیون نمیبیند یا با قالب برنامه ارتباط برقرار نمیکند.
برای همین به سمت کودک و نوجوان، انیمیشن، سینما، سریال، بازی، سرگرمی و آموزش مجازی رفتهایم. نسل جدید با ادبیات گیم ارتباط زیادی دارد و به همین دلیل «محفلان» نیز با همین رویکرد طراحی شده است.
هدف این است که «محفل» از یک برنامه تلویزیونی صرف فراتر رود و در قالبهای مختلف رسانهای با مخاطب ارتباط برقرار کند.
تاچه اندازه از نظرات منتقدان و کارشناسان برای بهبود برنامه استفاده میکنید؟
طی سالهای گذشته از اندیشمندان و افراد مختلف با دیدگاههای گوناگون دعوت کردهایم و از آنها خواستهایم نقدهای خود را درباره «محفل» مطرح کنند.
راههای ارتباطی با مخاطب نیز باز است؛ از پشتیبانی «محفلان» تا صفحات استادان و رویدادهای حضوری در استانها. معتقدم «محفل» امروز تا حد زیادی برآیند یک هماندیشی ملی در حوزه قرآن است.
سوژههای تحولآفرین چه جایگاهی در برنامه دارند؟ و محورهای مورد توجه در فصل پنجم چیست؟
این سوژهها برای مردم بسیار جذاب هستند. نمونههایی از افرادی که مسیر زندگی خود را تغییر دادهاند، از بیحجابی به حجاب رسیدهاند یا از یک مسیر نادرست به سمت درست حرکت کردهاند، بازخورد بسیار خوبی داشتهاند.
این استقبال نشان میدهد مردم با وجود مشکلات مختلف زندگی، همچنان خداباور و حقگرا هستند و به تحول علاقه دارند. یکی از مزیتهای «محفل» این است که میتواند با استفاده از این فطرت حقگرا، مردم را به حقیقتی که شاید گمشده زندگی آنها باشد نزدیک کند و اصلیترین سرچشمه این حقیقت، قرآن است.
در فصل جدید هم تنوع موضوعی و هم تنوع فرمی را دنبال میکنیم. تلاش داریم به موضوعاتی بپردازیم که مردم امروز با آنها درگیر هستند؛ از مسائل مالی و معیشتی و حلالخوری گرفته تا خانواده، تربیت فرزند، سبک زندگی، روابط اجتماعی و عاقبتبهخیری.
برای نمونه، به دنبال کاسبی هستیم که درآمد خوبی دارد و در عین حال حلالخور است تا به مردم نشان دهیم میتوان با حلالخوری نیز زندگی خوب و معیشت پررونقی داشت.
خانواده نیز موضوع مهمی است. بسیاری از والدین میخواهند بدانند چگونه با فرزند خود ارتباط برقرار کنند و چگونه فرزندشان را قرآنی کنند. همچنین مسئله عاقبتبهخیری دغدغه بسیاری از مردم است و قرآن پاسخهای ارزشمندی برای این پرسشها دارد.
ماه رمضان نیز بهترین زمان برای طرح این مسائل است؛ چراکه در این ماه، دغدغه مردم نسبت به ارتباط با خدا، سعادت و مسائل اساسی زندگی بیشتر میشود.
در نهایت، آینده «محفل» را چگونه ترسیم میکنید؟
تلاش ما این است که با تنوع در فرم و موضوع، مخاطبان بیشتری را با قرآن همراه کنیم؛ از تلویزیون و برنامه رمضانی تا کودک و نوجوان، انیمیشن، سینما، سریال، بازی و آموزش مجازی.
ما خودمان را حرفهایترین یا پرهزینهترین تیم رسانهای نمیدانیم، اما معتقدیم آنچه باعث موفقیت «محفل» شده، لطف خدا و برکت قرآن است. هر سال فکر میکنیم شاید سوژهیابی سخت شود، اما در نهایت با انبوهی از سوژهها مواجه میشویم.
تا زمانی که قرآن و معارف اهلبیت(ع) محور کار باشد، ظرفیت برای ادامه این مسیر وجود دارد و هدف ما این است که این ظرفیت را با بهترین فرم رسانهای در اختیار مردم قرار دهیم.
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