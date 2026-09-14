به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، شیائومی اکنون پد ۹ و پد ۹ پرو را در چین با ظرفیت باتری بالا، نمایشگرهایی با نرخ نوسازی بالا و تراشههای اسنپدراگون عرضه کرده است.
در این دستگاهها، برخلاف پد ۹ پرو مکس، از تراشه XRING O۳ شیائومی استفاده نشده است. هر دو تبلت به نمایشگر LCD با وضوح ۳.۲K، نرخ نوسازی ۱۴۴ هرتز، عمق رنگ ۱۲ بیتی و پوشش DCI-P۳ مجهز شدهاند و از استانداردهای HDR۱۰ و HDR Vivid و همچنین قابلیت دالبی ویژن پشتیبانی میکنند.
شیائومی همچنین گواهینامههای مربوط به راحتی چشم، از جمله سازگاری با محیط زیست، بدون سوسو زدن و نور آبی کم در سطح سختافزار را برای هر دو دستگاه در نظر گرفته است. قابلیت لمس مرطوب نیز باعث میشود نمایشگر حتی در صورت خیس بودن دست کاربر، به لمسها واکنش نشان دهد.
نرمافزارهای مورد استفاده در هر دو دستگاه نیز یکسان است. WPS برای انجام فعالیتهای اداری، CapCut Pro برای ویرایش ویدئو و پشتیبانی از قلم مغناطیسی شیائومی و صفحهکلید شناور با طراحی مشابه رایانه، از جمله امکانات این دو تبلت هستند.
تفاوت اصلی پد ۹ و پد ۹ پرو به اندازه نمایشگر، باتری و مشخصات سختافزاری آنها مربوط میشود. پد ۹ پرو به نمایشگر ۱۲.۵ اینچی و پد ۹ به نمایشگر ۱۱.۲ اینچی مجهز است. نمایشگر هر دو دستگاه LCD با عمق رنگ ۱۲ بیتی و نرخ نوسازی ۱۴۴ هرتز است.
از نظر تراشه نیز پد ۹ پرو به پلتفرم Snapdragon ۸ Gen ۵ کوالکام با پردازنده هشتهستهای سهنانومتری مجهز شده، در حالی که پد ۹ از تراشه Snapdragon ۸s Gen ۴ استفاده میکند.
پد ۹ پرو یک باتری ۱۱ هزار میلیآمپرساعتی دارد و ظرفیت باتری پد ۹ نیز ۹ هزار و ۷۲۰ میلیآمپرساعت است. پد ۹ پرو با وزن ۵۸۰ گرم و ضخامت ۵.۸ میلیمتر، از پد ۹ با وزن ۴۸۵ گرم و ضخامت ۵.۷۵ میلیمتر سنگینتر است.
پد ۹ پرو به دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی با قابلیت فیلمبرداری ۴K و دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی مجهز شده است. پد ۹ نیز دوربین اصلی ۱۳ مگاپیکسلی و دوربین جلویی ۸ مگاپیکسلی دارد.
نظر شما