شیائومی برای خودروهایش تراشه سه نانومتری می سازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نکست وب، این شرکت بیش از ۲۱ میلیارد یوان، معادل ۳.۱ میلیارد دلار از زمان آغاز دوباره برنامه تراشه سازی خود سرمایه گذاری کرده است.



به نظر می رسد شیائومی قصد دارد محصولات انویدیا را در خودروهایش به کار نبرد. این شرکت چینی Xring D100 را جایگزین سخت افزار Nvidia Drive می کند که تاکنون در خودروهای SU7 و YU7 این شرکت به کار می رفت.

مشخصات این تراشه نیز بلندپروازانه است. یک سی پی یو ۲۰ هسته ای و یک NPUبا ۱۶ هسته در یک فرایند سه نانومتری به کار می روند و از ۱۶۰ گیگابایت حافظه پشتیبانی می کنند که به گفته شیائومی برای فعال کردن یک مدل هوش مصنوعی با ۲۰۰ میلیارد پارامتر روی وسیله نقلیه کافی است.

شیائومی تنها خودروساز چینی نیست که به این کار روی آورده است. BYD، نیو و Xpeng همگی از تراشه های داخلی خود در خودروهایشان استفاده می کنند و علی بابا نیز تراشه هوش مصنوعی داخلی خود را برای کاهش چنین وابستگی ساخته است.



البته شیائومی میزان عملیات ها به ازای هر ثانیه در تراشه را منتشر نکرده که درواقع مشخص می کند آیا تمام ظرفیت گفته شده، عملکردی می شود یا خیر.



زمان اعلام شده برای استفاده تجاری از تراشه ۲۰۲۷ میلادی اعلام شده است. D100 همراه تراشه موبایل O3 که در موبایل های تاشو به کار می رود و توسط TSMC روی همین گره سه نانومتری ساخته می شود، به بازار می آید.