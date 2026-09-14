ساخت ۳۰ هزار واحد مسکونی در مازندران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسیرستمی صبح دوشنبه در حاشیه شورای مسکن با اشاره به اقدامات صورتگرفته در بخش مسکن اظهار کرد: طی ۲۰ ماه گذشته روند احداث ۳۰ هزار واحد مسکونی در نقاط مختلف استان آغاز شده و اجرای این طرحها با هدف پاسخگویی به نیازهای مردم و توسعه ظرفیتهای سکونتی مازندران در حال پیگیری است.
وی با بیان اینکه تأمین مسکن یکی از نیازهای اساسی خانوارهاست، افزود: برنامههای حوزه مسکن باید بهگونهای دنبال شود که ضمن افزایش سرعت ساختوساز، امکان بهرهمندی اقشار مختلف جامعه از واحدهای مسکونی مناسب فراهم شود.
استاندار مازندران ادامه داد: اجرای طرحهای مسکن نیازمند هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، استفاده مطلوب از ظرفیتهای موجود و رفع موانع پیشروی پروژههاست و دستگاههای مسئول باید با جدیت بیشتری در این مسیر اقدام کنند.
یونسیرستمی با تأکید بر ضرورت شتاببخشی به روند اجرای پروژههای مسکونی تصریح کرد: هر اندازه فرآیندهای اجرایی با هماهنگی بیشتری انجام شود، امکان تکمیل و بهرهبرداری از واحدهای در دست احداث نیز افزایش خواهد یافت.
وی خاطرنشان کرد: سیاست استان در حوزه مسکن، تداوم اجرای طرحها، رفع موانع و فراهم کردن بستر لازم برای تسریع در ساخت واحدهای مسکونی است تا در نهایت شمار بیشتری از خانوارهای مازندران از مزایای این طرحها بهرهمند شوند.
استاندار مازندران تأکید کرد: تأمین مسکن علاوه بر پاسخگویی به یکی از نیازهای اصلی مردم، میتواند در ارتقای کیفیت زندگی خانوارها و تقویت روند توسعه متوازن استان نیز نقش مؤثری داشته باشد و بر همین اساس، پیگیری این پروژهها با جدیت ادامه خواهد داشت.
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