به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران شامگاه سه شنبه پس از سفر یکروزه خود به شهرستانهای بهشهر و گلوگاه، با بررسی میدانی وضعیت پروژههای عمرانی و رفاهی، بر ضرورت همافزایی نهادهای اجرایی برای دستیابی به اهداف توسعهای تأکید کرد.
یونسی رستمی در جریان بازدید از شهرستان گلوگاه، با اشاره به اهمیت طرح بزرگ شهرک مسکونی با ظرفیت ۵۴۰۰ واحد، تأکید کرد که این پروژه یکی از محورهای اصلی پاسخگویی به نیازهای اسکان جوانان در شرق استان است.
وی با صدور دستور ورود سریع به فاز اجرایی، بر ضرورت رفع موانع ساختمانی تأکید کرد.
همچنین استاندار در بازدید از عملیات اجرایی تصفیهخانه مدرن فاضلاب گلوگاه، با اشاره به قابلیتهای فنی این پروژه در حذف ازت و فسفر، بر اهمیت آن در حفاظت از منابع آب زیرزمینی و ارتقای استانداردهای زیستمحیطی منطقه تأکید کرد.
وی گفت:در راستای توسعه زیرساختهای گردشگری، اختصاص بودجه ۱۲ میلیارد تومانی برای زیرسازی و آسفالت مسیرهای دسترسی به منطقه تفریحی «خربزه چشمه» در روستای مهدیرجه توسط استاندار تصویب و ابلاغ شد تا پتانسیلهای طبیعی این منطقه برای بهرهبرداری خانوادهها شکوفا شود.
یونسی استاندار مازندران در بخش دیگری از سفر خود، با تمرکز بر توسعه ظرفیتهای ساحلی، بر حمایت بیقید و شرط از سرمایهگذاری بخش خصوصی تأکید کرد و دستور تسریع در بهبود زیرساختهای این حوزه را صادر کرد.
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