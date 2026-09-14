به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پیلهفروش اظهار کرد: عملیات برداشت انگور از نیمه نخست شهریورماه آغاز شده و تا اواخر مهرماه ادامه خواهد داشت و متوسط عملکرد این محصول در استان بیش از ۱۰ تن در هکتار است.
وی افزود: بیش از ۷ هزار هکتار از باغات انگور استان به صورت داربستی و با استفاده از روشهای نوین احداث شده و در حال بهرهبرداری است و سایر باغات به شیوه سنتی کشت میشوند.
۷۰ درصد انگور قزوین راهی تولید کشمش میشود
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اشاره به مصارف انگور تولیدی استان بیان کرد: حدود ۷۰ درصد انگور تولیدی برای فرآوری و تولید کشمش، ۲۵ درصد برای تازهخوری و ۵ درصد نیز برای تولید فرآوردههایی مانند شیره، آبغوره و کنسانتره مصرف میشود.
پیلهفروش گفت: قزوین رتبه نخست تولید کشمش و رتبه دوم تولید انگور کشور را دارد و شهرستان تاکستان نیز به عنوان یکی از مهمترین قطبهای تولید انگور استان، سهم قابل توجهی در تولید این محصول دارد.
وی با تأکید بر اهمیت اقتصادی انگور برای باغداران استان، رعایت اصول فنی در زمان برداشت، انتقال سریع محصول از باغ به مراکز فرآوری و سردخانهها و کاهش ضایعات را ضروری دانست.
توسعه باغهای داربستی برای افزایش بهرهوری
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین توسعه باغهای مدرن و داربستی، استفاده از روشهای نوین آبیاری، مدیریت تغذیه و کنترل عوامل خسارتزا و توسعه صنایع فرآوری و بستهبندی را از جمله اقدامات مؤثر در افزایش بهرهوری، ارتقای کیفیت و ایجاد ارزش افزوده برای محصول انگور عنوان کرد.
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