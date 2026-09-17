به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا قاسمی ظهر پنجشنبه در نخستین همایش ملی تولید، فرآوری و بازاریابی انگور در دانشگاه صنعتی شاهرود اظهار کرد: حدود پنج هزار و ۴۵۰ هکتار از باغات استان سمنان به انگور اختصاص دارد که بیش از سه هزار و ۸۰۰ هکتار آن در شهرستان شاهرود واقع شده است.

وی با بیان اینکه حدود ۸۵ درصد باغات بارور انگور استان در شاهرود قرار دارد، افزود: این ظرفیت نشان می‌دهد انگور یکی از محصولات راهبردی اقتصاد کشاورزی منطقه است و باید با استفاده از دانش نوین و فناوری‌های جدید، بهره‌وری آن افزایش یابد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان از اجرای طرح ملی شبکه مزارع الگویی در باغات خبر داد و توضیح داد: این طرح با همکاری مؤسسه آموزش و ترویج و با مشارکت باغداران پیشرو، مروجان و محققان اجرا خواهد شد تا از ظرفیت‌های موجود برای کاهش خلأ تولید و دستیابی به راندمان اقتصادی بیشتر استفاده شود.

قاسمی با تأکید بر ضرورت افزایش ضریب نفوذ دانش در میان بهره برداران، بیان کرد: با توجه به تغییرات اقلیمی و محدودیت منابع، مراکز علمی و پژوهشی باید نقش موثرتری در انتقال دانش و فناوری به باغداران داشته باشند تا سازگاری بخش کشاورزی با شرایط جدید افزایش یابد.

وی انتخاب ارقام مناسب و سازگار با شرایط آب و خاک را از اولویت‌های مهم باغات دانست و اضافه کرد: توسعه سیستم‌های نوین باغبانی، داربستی، کشت در محیط‌های کنترل‌شده و استفاده از سایبان‌های باغی می‌تواند در افزایش کیفیت و کاهش خسارت‌های ناشی از تگرگ، طوفان و آفتاب‌سوختگی موثر باشد.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان سمنان همچنین بر ضرورت توجه به مرحله پس از برداشت تأکید کرد و گفت: حدود ۳۰ درصد محصول انگور با ضایعات پس از برداشت مواجه است که برای کاهش این میزان، برنامه‌هایی در حوزه فرآوری، بسته‌بندی، برندسازی و صادرات در حال اجرا است.

وی راه‌اندازی پایانه صادراتی در شاهرود را بخشی از این ظرفیت‌سازی دانست و خاطرنشان کرد: تشکل‌های تخصصی، اتحادیه‌ها و بخش خصوصی باید در طول سال برای آموزش و توانمندسازی باغداران برنامه داشته باشند تا با تلفیق دانش بومی و فناوری‌های روز، ارزش افزوده بیشتری برای محصول انگور ایجاد شود.