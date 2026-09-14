به گزارش خبرگزاری مهر، غزال راهب، رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به توسعه شبکه ملی شتابنگاری زلزله، گفت: تعداد ایستگاههای فعال این شبکه به یک هزار و ۶۵۰ ایستگاه رسیده و توسعه ایستگاههای جدید با اولویت مناطق دارای خطر لرزهای بالا، شهرهای مهم و نقاط نیازمند تکمیل پوشش شتابنگاری انجام شده است.
وی افزود: هدف از توسعه شبکه ملی شتابنگاری، افزایش قابلیت ثبت دقیق جنبش شدید زمین و فراهم کردن دادههای باکیفیت و قابل اتکا از زمینلرزههای کشور است.
راهب بیان کرد: دادههای شبکه ملی شتابنگاری در ارزیابی سریع آثار زمینلرزهها، مدیریت بحران، شناخت جنبش شدید زمین، تهیه و بهروزرسانی نقشههای شتاب مبنای طراحی و همچنین بازنگری ضوابط آییننامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰ ایران) کاربرد دارد.
افزایش ۳۰ ایستگاه شتابنگاری تا پایان ۱۴۰۵
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی از برنامهریزی برای افزودن ۳۰ ایستگاه جدید به شبکه ملی شتابنگاری تا پایان سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: این ایستگاهها در مناطق لرزهخیز، شهرهای پرجمعیت و نقاط دارای اهمیت زیرساختی نصب خواهند شد.
وی با اشاره به تداوم فعالیتهای فنی شبکه ملی شتابنگاری در شرایط جنگ ۴۰ روزه و دوره آتشبس پس از آن، اظهار کرد: در این مدت، علاوه بر ارتقای ایستگاههای موجود، ۴۵ دستگاه شتابنگار سطحی و ۱۱ آرایه شتابنگاری درونچاهی خریداری شده است که بر اساس اولویتهای فنی و لرزهای نصب و راهاندازی خواهند شد.
راهب تصریح کرد: بهکارگیری آرایههای درونچاهی در کنار شتابنگارهای سطحی، امکان مطالعه دقیقتر ویژگیهای حرکت زمین از عمق تا سطح را فراهم میکند. دادههای حاصل از این تجهیزات در مطالعات پاسخ ساختگاهی، مهندسی زلزله، ارزیابی اثر شرایط محلی زمین و شناخت رفتار لرزهای مناطق مختلف کشور مورد استفاده قرار میگیرد.
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با تأکید بر اینکه راهبرد شبکه ملی شتابنگاری صرفاً افزایش تعداد ایستگاهها نیست، گفت: ارتقای کیفیت، پایداری و قابلیت اطمینان شبکه، توسعه سامانههای پایش برخط، بهبود زیرساختهای ارتباطی و تأمین برق پایدار ایستگاهها نیز در دستور کار قرار دارد.
وی ادامه داد: برای تأمین برق ایستگاهها، متناسب با شرایط اقلیمی محل استقرار، از برق شهر، سامانههای خورشیدی، باتری و ترکیبی از این منابع استفاده میشود. سامانههای پایش هوشمند نیز امکان کنترل برخط وضعیت برق، تجهیزات و ارتباطات ایستگاهها و شناسایی اختلالات پیش از توقف فعالیت ایستگاه یا از دست رفتن دادههای مهم را فراهم میکنند.
راهب عنوان کرد: همچنین توسعه شبکههای موقت شتابنگاری پس از وقوع زمینلرزههای بزرگ برای ثبت و پایش پسلرزهها و جمعآوری دادههای تکمیلی در کوتاهترین زمان دنبال میشود.
حرکت شبکه شتابنگاری به سمت یک شبکه هوشمند و برخط
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در پایان خاطرنشان کرد: با اجرای برنامههای سال ۱۴۰۵ و نصب تجهیزات جدید، شبکه ملی شتابنگاری زلزله به سمت شبکهای گسترده، هوشمند، برخط، پایدار و قابل اتکا حرکت میکند. اجرای این برنامهها ظرفیت کشور برای ارزیابی سریع زمینلرزهها و آمادگی در برابر رخدادهای لرزهای آینده را افزایش خواهد داد.
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