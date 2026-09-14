به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری ظهر دوشنبه در نشست ستاد یادواره شهدای شهرستان بوشهر اظهار کرد: بوشهر دارای پیشینهای درخشان در عرصه مقاومت است و تاریخ این سرزمین مملو از روایتهایی از ایستادگی مردم در برابر استعمار و دشمنان ایران اسلامی است.
وی افزود: حدود ۲۵۰ سال پیش در جزیره خارگ حماسهای بزرگ رقم خورد و مردم این سرزمین توانستند استعمارگران انگلیسی را از این جزیره بیرون برانند؛ از این رو، تاریخ مقاومت بوشهر بخشی مهم از تاریخ مقاومت ایران اسلامی محسوب میشود.
فرماندار شهرستان بوشهر با اشاره به جایگاه جزیره خارگ در دوران دفاع مقدس بیان کرد: خارگ در هشت سال دفاع مقدس به نماد مقاومت تبدیل شد و در جنگ اخیر نیز مردم بوشهر، نیروهای مسلح و دیگر مدافعان کشور در برابر دشمن ایستادگی کردند و پرچم ایران همچنان برافراشته باقی ماند.
بوشهر باید در رویدادهای فرهنگی پیشتاز باشد
مظفری با تأکید بر اینکه شهرستانی با چنین پیشینهای باید در برگزاری رویدادهای فرهنگی و مرتبط با ایثار و شهادت پیشتاز باشد، تصریح کرد: بوشهر باید در برگزاری یادواره و کنگره شهدا، بزرگداشت پیشکسوتان جهاد و شهادت و تکریم والدین و خانوادههای شهدا در صف نخست قرار داشته باشد.
وی ادامه داد: افتخارات دفاع مقدس و مقاومت متعلق به یک فرد یا گروه خاص نیست، بلکه بخشی از افتخارات همه ملت ایران است و همه دستگاهها و گروههای مردمی باید برای پاسداشت این سرمایه تاریخی در کنار یکدیگر قرار گیرند.
ضرورت توجه بیشتر به پیشکسوتان کمتر دیدهشده
فرماندار شهرستان بوشهر با اشاره به برنامههای هفته دفاع مقدس گفت: در این هفته از تعدادی از پیشکسوتان عرصه ایثارگری تجلیل میشود و امسال با فراهم شدن شرایط، طیف گستردهتری از پیشکسوتان، بهویژه جوانان و نوجوانان، مورد توجه برنامههای فرهنگی قرار خواهند گرفت.
مظفری خواستار توجه ویژه به رزمندگان و پیشکسوتانی شد که کمتر مورد تجلیل قرار گرفتهاند و اظهار کرد: بسیاری از رزمندگان دوران دفاع مقدس در دستگاههای اجرایی، اصناف و بخشهای مختلف فعالیت کرده و پس از بازنشستگی کمتر دیده شدهاند و باید شناسایی و در اولویت برنامههای تجلیل قرار گیرند.
وی همچنین بر ضرورت انتقال مفاهیم ایثار و شهادت به نسل جوان تأکید کرد و افزود: برای انتقال این مفاهیم به جوانان و نوجوانان باید فعالیتهای فرهنگی هدفمندتر و بیشتری انجام شود.
دیدار با خانواده شهدا استمرار مییابد
فرماندار شهرستان بوشهر با اشاره به برنامههای تکریم خانواده شهدا خاطرنشان کرد: دیدار با خانوادههای شهدا با حضور مسئولان دستگاههای اجرایی انجام شده و این روند در شهرستان نیز به صورت هفتگی و ماهانه استمرار خواهد داشت.
وی گفت: بر اساس شیوهنامه جدید، دستگاههای اجرایی باید در مناسبتهای مختلف از شهدا و خانواده شهدای مرتبط با مجموعه خود تجلیل کنند و هر دستگاه نیز یک رابط به بنیاد شهید معرفی کند تا امور مربوط به خانواده شهدا با سرعت بیشتری پیگیری شود.
برگزاری یادواره ۵۰۵ شهید در ۲۲ آذرماه
مظفری با اشاره به برنامهریزی برای برگزاری یادواره شهدای شهرستان بوشهر اظهار کرد: یادواره ۵۰۵ شهید شهرستان بوشهر رویدادی مهم و بزرگ است که باید با کیفیت مطلوب برگزار شود.
وی افزود: به دلیل شرایط جنگی، برگزاری برخی مراسم و جلسات مقدماتی کنگره شهدا با تأخیر مواجه شد و همین مسئله هماهنگیها را دشوارتر کرده است، اما تلاش میشود این یادواره ۲۲ آذرماه با کیفیت مناسب برگزار شود.
فرماندار شهرستان بوشهر تأکید کرد: برگزاری شایسته این رویداد بدون مشارکت همه مردم، دستگاههای اجرایی، فعالان فرهنگی و هنری و فعالان حوزه جهاد و شهادت امکانپذیر نیست.
وی بهرهگیری از ظرفیت آموزش و پرورش، دانشگاهها، سازمانهای مردمنهاد و برنامههای محلهمحور را از دیگر الزامات برگزاری این یادواره دانست و گفت: باید از همه ظرفیتهای شهرستان برای پاسداشت یاد و نام شهدای بوشهر استفاده شود.
در پایان این نشست مقرر شد دستگاههای اجرایی، اسامی پیشکسوتان ایثار و شهادت را تا سهشنبه به دبیرخانه ارسال کنند و مقدمات برگزاری یادواره ۵۰۵ شهید شهرستان بوشهر در ۲۲ آذرماه با همکاری دستگاههای اجرایی و فعالان فرهنگی فراهم شود.
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